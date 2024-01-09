Климатолог оценила прогноз ученых о самом жарком годе в истории Климатолог Зайцева опровергла прогноз ученых о самом жарком годе в истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долгосрочное прогнозирование ученых о том, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, является чрезвычайно ненадежной вещью, рассказала NEWS.ru климатолог доктор географических наук Нина Зайцева. По ее словам, статья Bloomberg о будущем написана «от фонаря», и подобным материалом агентство хочет привлечь к себе внимание.

Очень хорошо известно, и это научный факт, что долгосрочное прогнозирование — чрезвычайно ненадежная вещь. Существует корреляция между колебаниями в районе Эль-Ниньо и некоторыми погодными явлениями. Периодическая изменчивость этих течений связана с погодой на земном шаре, но физической связи люди пока объяснить не могут, потому что слишком мало знаем о своей планете. То, что пишет Bloomberg, это, как говорили в простонародье, от фонаря. Хочется привлечь к себе внимание, — заявила Зайцева.

Как сообщило агентство Bloomberg, эксперты считают, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений в том числе из-за феномена Эль-Ниньо. Старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден рассказал, что нагрев воды в Тихом океане влияет на повышение температуры поверхности Земли с задержкой. Из-за этого второй год Эль-Ниньо обычно жарче первого.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал о климатических рекордах в России в 2023 году. Он уточнил, что зачастую в СМИ приводятся данные о пиковых значениях по дням недели, однако они не являются определяющими в отличие от абсолютных.