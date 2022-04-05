Достичь нуля: помогут ли санкции сократить выбросы парниковых газов в РФ

Накануне в Женеве презентовали третью часть Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). В нём изложена глобальная оценка прогресса в области смягчения последствий климатических изменений, а также рассмотрены источники глобальных выбросов. Авторы документа — учёные из разных стран, в том числе и России. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Политическая и углеводородная нейтральность

Как рассказал на пресс-конференции 5 апреля член бюро МГЭИК главный научный сотрудник Института географии РАН Сергей Семёнов, межправительственная группа была создана в 1988 году как международная научная неполитическая организация для предоставления достоверной информации по климатическим вопросам. В сентябре 1988 года Генеральная Ассамблея ООН поручила МГЭИК подготовку научных оценок масштабов и сроков изменения климата, возможного воздействия этих процессов на окружающую среду и социально-экономическую систему, а также реалистичных ответных стратегий.

По словам Семёнова, МГЭИК представляет результаты своей работы в виде научных докладов, но сама не проводит научных исследований, а лишь анализирует и обобщает информацию, представленную в научных публикациях.

Периодически, раз в пять — семь лет готовятся наиболее развёрнутые Оценочные доклады. Пять Оценочных докладов были выпущены МГЭИК в 1990,1995, 2001, 2007 и 2013–2014 годах. Оценочные доклады МГЭИК готовят три рабочие группы: первая — «Физическая научная основа», вторая — «Воздействия изменений климата, адаптация и уязвимость» и третья — «Смягчение изменения климата». Каждый Оценочный доклад состоит из основного текста, технического резюме и резюме для политиков, — пояснил Семёнов.

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Он подчеркнул, что МГЭИК не даёт никаких рекомендаций, а лишь описывает текущую ситуацию и перспективы, соответствующие различным сценариям антропогенного воздействия на климатическую систему Земли. Также учёный подчеркнул, что доклады группы экспертов «политически нейтральны и никогда не предписывают политику», являясь «суммой знаний, на основе которой можно разрабатывать климатическую политику».

С 2015 года продолжается «шестой цикл» оценки МГЭИК и завершится в конце 2022-го. Как следует из резюме для политиков, в 2010–2019 годах общие чистые антропогенные выбросы парниковых газов продолжали расти во всех основных секторах мировой экономики. Однако по сравнению с периодом 2000–2010-х годов рост выбросов замедлился.

С 2010 года наблюдается устойчивое снижение до 85% стоимости солнечной и ветровой энергии, а также аккумуляторов. Благодаря всё более широкому спектру политических мер и законов повысилась энергоэффективность, снизились темпы обезлесения и ускорилось внедрение возобновляемых источников энергии.

Мы находимся на перекрёстке. Принимаемые нами сейчас решения могут обеспечить пригодное для жизни будущее. Мы обладаем инструментами и ноу-хау, необходимыми для ограничения потепления. Меня вдохновляют действия в области климата, предпринимаемые во многих странах. Существуют программы, регулятивные и рыночные механизмы, которые доказывают свою эффективность. В случае их масштабирования и более широкого и справедливого применения они могут подкрепить глубокие сокращения выбросов и стимулировать инновацию, — считает председатель МГЭИК Хёсон Ли.

Мировое неравенство

Как отметил руководитель, заведующий лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров, развитые страны (Япония, США, Германия, Франция и Великобритания) постепенно сокращают выбросы, а также долю в глобальных выбросах. А развивающиеся страны демонстрируют противоположную тенденцию. В первую очередь это касается Вьетнама, Индонезии, Пакистана, Турции, Индии, Китая и Ирана. Однако выбросы на душу населения существенно выше именно в развитых и богатых странах, чем в развивающихся. Тут на первых позициях находятся Австралия, Саудовская Аравия, Канада, США, Россия, Южная Корея и Иран.

Угольная промышленность Австралии находится под новым давлением после доклада ООН по климату Ted Mcdonnell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выбросы на единицу ВВП, или углеродоёмкость экономики, напротив, существенно выше в странах «периферии». Лидером тут считается Иран, далее идут ЮАР, Китай, Вьетнам, Россия, Пакистан и Саудовская Аравия. По словам Макарова, Россия в этих рейтингах находится не на самых завидных позициях.

Учёный отметил, что Россия может выйти на углеродную нейтральность к 2050 году. Отчасти это связано с нынешним санкционным кризисом и прогнозами, согласно которым в 2022–2023 годах ВВП сократится на 12%, из-за чего падение выбросов парниковых газов может составить 9–12%. На уровень 2021 года ВВП России, по оценкам исследователей, возвратится только к 2031 году, но при этом выбросы парниковых газов к прежним объёмам не вернутся, а уровень выбрасываемого в атмосферу углерода в 2030 году будет на 55–60% ниже, чем в 1990-м.

При этом в большинстве развивающихся стран, особенно в наименее развитых, внедрение технологий с низким уровнем выбросов происходит медленнее. Нынешние финансовые потоки не соответствуют уровням, необходимым для достижения целей по смягчению воздействий на изменение климата во всех отраслях и регионах. По оценкам авторов доклада в 2020 году инвестиции в это направление в мире составили $630 млрд, а к 2030 году понадобится потратить в пределах $2,4–4,8 трлн.

Касается всех секторов

Программы действий в области смягчения изменения климата, которые осуществлялись мировым сообществом до 2020 года, недостаточны для ограничения глобального потепления уровнями 1,5 °С и даже 2 °С в XXI веке (по сравнению с доиндустриальным периодом второй половины XIX века), как прописано в Парижском соглашении. Для этого, отмечают авторы доклада, нужны «дополнительные усилия» для достижения нулевой нетто-эмиссии углерода и сокращения глобальных выбросов других парниковых газов, прежде всего метана.

Этого возможно достичь при сокращении выбросов во всех основных секторах мировой экономики, замещая используемое ископаемое органическое топливо иными источниками энергии с низким или нулевым выбросом углерода, а также удаляя углекислый газ из атмосферы для компенсации остаточных выбросов парниковых газов.

Саксония запускает кампанию по возобновляемым источникам энергии Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Ограничение глобального потепления потребует существенного сокращения использования ископаемых видов топлива (прежде всего — каменного угля, в меньшей степени — нефти и газа), повышения энергоэффективности и использования альтернативных видов топлива, таких как водород.

Наличие правильной политики, инфраструктуры и технологии, способствующих внесению изменений в наш образ жизни и поведение, может привести к сокращению выбросов парниковых газов на 40–70 % к 2050 году. Это предлагает значительный неиспользованный потенциал. Доказательства также свидетельствуют о том, что эти изменения образа жизни могут улучшить наше здоровье и благополучие, — заявил сопредседатель Рабочей группы III МГЭИК Приядаши Шукла.

В городах сокращения выбросов могут быть достигнуты за счёт снижения энергопотребления, например, путём создания компактных и удобных для прогулок городов, электрификации транспорта в сочетании с источниками энергии с низким уровнем выбросов, а также увеличения объёмов поглощения и хранения углерода.

Сокращение выбросов в промышленности, как говорится в докладе, приведёт к более эффективному использованию материалов, повторному использованию и рециркуляции продуктов, а также минимизации отходов. Но на этот сектор приходится около четверти глобальных выбросов, и достижение «чистого нуля» будет проблематично. Оно потребует создания новых производственных процессов, выработки электроэнергии с низкими и нулевыми выбросами, использования водорода, а также, в случае необходимости, улавливания и хранения углерода.

Сфера сельского и лесного хозяйства, а также другие виды землепользования могут обеспечить «крупномасштабные сокращения выбросов», но не в силах компенсировать задержку с сокращениями выбросов в других секторах.