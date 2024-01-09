Названы причины возможной рекордной жары в 2024 году Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким из-за Эль-Ниньо и изменений климата

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Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg. Издание называет в качестве причин изменения климата явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Сжигание ископаемого топлива увеличивает количество парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению средней глобальной температуры, — указывается в материале.

Метеоролог Петтери Таалас считает, что 2024 год станет еще жарче, а случаи засухи и наводнений только участятся. Он напомнил о пересыхании озера Гатун, которое питает Панамский канал, в 2023 году на фоне засушливой погоды в Центральной Америке.

Климатолог Королевского метеорологического института Нидерландов Викки Томпсон утверждает, что высокая температура в прошлом году вызвала таяние значительной части морского льда. Из-за этого может измениться струйное течение через Северную Атлантику. В результате штормы могут усилиться в Европе или возникнуть в новых местах.

Метеоролог Александр Шувалов ранее рассказал о климатических рекордах в России в 2023 году. Он уточнил, что зачастую в СМИ приводятся данные о пиковых значениях по дням недели, однако они не являются определяющими в отличие от абсолютных. Так, в ноябре было больше 100 рекордов максимальной температуры, но абсолютные случаи были единичны.