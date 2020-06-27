Россия хочет сократить выбросы парниковых газов на треть — такие цели ставит Министерство экономического развития в подготовленной Стратегии долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. Документ был отправлен на согласование в ведомства и крупные бизнес-объединения страны. Основная работа по сокращению выбросов направлена на углеродоёмкость лесной промышленности. Пока одни компании придумывают, как соответствовать будущим требованиям, другие снижают выбросы углекислого газа за счёт отказа от вырубки леса.

Зелёная схема

Согласно базовому сценарию Стратегии, Россия на 9% сократит углеродоёмкость к 2030 году и на 48% — к 2050 году от уровня 2017 года, а количество выбросов парниковых газов к 2030-му снизится на треть в сравнении с 1990 годом.

Стратегия — ключевая часть комплекса мер в рамках Парижского соглашения (ратифицированного Россией в 2019 году) и государственной политики по регулированию выбросов парниковых газов. В базовом сценарии государство обеспечит баланс воспроизводства лесов, расширение площади охраняемых зон и сокращение сплошных рубок, включение в национальный кадастр лесов, образовавшихся в результате зарастания заброшенных сельскохозяйственных земель.

При интенсивном варианте Стратегии власти сделают ставку на развитие возобновляемых источников энергии, отказ от сплошных рубок, повышение качества охраны лесов от пожаров (в том числе за счёт расширения зон охраны, где тушение пожаров осуществляется наземными и авиационными силами и средствами) и стимулирование деятельности по формированию хозяйственно ценных насаждений и плантационного лесовыращивания. В Министерстве экономического развития считают, что по базовому сценарию необходимый законопроект примут уже в 2020 году, а дополнительные меры регулирования проработают по мере актуализации стратегии.

Политику по сокращению выбросов парниковых газов впервые обсудили на саммите ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Эксперты взяли 1990 год базовым для расчётов по сокращению. Принятый в 1997-м в дополнение к рамочной конвенции Киотский протокол обязал развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах по сравнению с 1990 годом. Одновременно появились квоты на разрешённые выбросы.

Будущее рядом?

Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

США сократят выбросы углекислого газа на 80% от уровня 2005 года, Япония на 80% от уровня 2013 года, а ЕС хочет добиться к 2050 году углеродной нейтральности. В Новой Зеландии и Франции приняли соответствующие законы, обязывающие правительства принять меры по сокращению выбросов. В России опасаются, что успешная европейская политика по снижению выбросов приведёт к введению таможенных ограничений для углеродоёмких российских товаров. Принятие Стратегии долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов защитит отечественных производителей и обеспечит развитие экономики по новым правилам.

Российская Стратегии предполагает создание правовой основы и методологической базы, необходимых для технологической трансформации экономики, введение национального регулирования выбросов парниковых газов, создания системы климатического мониторинга. При реальной работе это приведёт к сокращению лесных пожаров, сохранению крупных МЛТ, воспроизводству лесов и экологизации сплошных рубок.

Добровольная лесная сертификация FSC, которая уже более 20 лет развивается в России, регламентирует работу лесопользователей, вовлекая их в социально и экологически ответственное управление лесами. Мы видим большой прогресс и потенциал в том, как государственная власть начинает относиться к лесным богатствам страны, как меняется угол зрения на лес. Из «месторождения брёвен» он превращается в «углеродный актив», важный на международном уровне и требующий бережного и продуманного отношения, — прокомментировал директор FSC России Николай Шматков.

В FSC отмечают, что Стратегия должна включать меры по сокращению необоснованных потерь лесных ресурсов в результате пожаров и незаконных рубок. Властям необходимо навести порядок в системе назначения и проведения санитарных рубок, чтобы обеспечить качественное воспроизводство лесов. Основа Стратегии, что отмечают эксперты, как раз сокращение рубок. Учитывая, что половина России покрыта лесами, сохранив малонарушенные леса, правительство внесёт вклад в смягчение последствий изменения климата.

Ключевое требование — сохранение малонарушенных лесных территорий — важного инструмента в сокращении эмиссии углекислого газа из природных экосистем в атмосферу. Утрата лесов, которые тысячелетиями накапливали углекислый газ (депонировали), значительно повысит уровень парниковых газов.

Зелёный — новый чёрный

Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Россия подписала Парижское соглашение о сокращении выбросов парниковых газов. В ближайшее время в стране должны принять Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. В теории это должно на треть сократить выбросы парниковых газов. В действительности Стратегия требует огромной работы от правительства и игроков рынка. Пока российский бизнес думает, как жить по новым экологичным правилам, в стране есть компания, которая заработала на низкоуглеродных выбросах.



Снижение выбросов парниковых газов требует больших усилий и вложений от государств и компаний. Основным инструментом в промышленности остаётся модернизация производства. С 2019 года в России реализуют стратегию внедрения на предприятиях Наилучших доступных технологий (НДТ). В рамках национального проекта «Экология» до 2024 года на развитие НДТ потратят около 2,4 трлн рублей ассигнований.

Руководитель Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин считает, что второй способ снизить выбросы на производствах — замена традиционных материалов на экологичные альтернативы, но пока это только мечты, так как для многих материалов нет альтернативы. Максимум, доступный компаниям, — ресайклинг. Но в этом направлении отечественные предприятия отстают от европейских конкурентов, где ресайклинг составляет 20–30%. В России ежегодно выбрасывают около 4 млн тонн макулатуры на 40 млрд рублей.

В 2012 году в Евросоюзе приняли Стратегию биоэкономики, предполагающую уход от ископаемых и невозобновляемых ресурсов в пользу альтернативных видов энергии. Упор сделан на объединение биоэкономики, устойчивого развития и циркулярной экономики как на оптимальный путь развития.

Сокращение выбросов — возможность заработать. Государства и компании внедряют экологические программы, способствующие развитию «зелёных облигаций». По оценкам экспертов, «зелёные облигации» в течение нескольких лет привлекут на российский рынок 300–350 млрд рублей инвестиций.

В теории это выглядит так. Компании, снижающие экослед в результате деятельности, продают положительные изменения — в нашем случае сокращение выбросов углеродов — как облигации. Пройдя проверку, «зелёные» активы попадают на биржу, где их предлагают купить с условием, что вырученные деньги пойдут на развитие новых и поддержку существующих «зелёных проектов».

Углеродные кредиты реализуют через углеродные биржи — крупные брокеры активно ведут себя на рынке. Есть два направления: прямые проекты, когда брокеры контактируют с правительствами стран, а правительство выдаёт компаниям суммы на реализацию проектов, приводящих к сокращению выбросов, и непрямые — крупные компании вкладывают в проекты под залог углеродных кредитов, — объясняет руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Евгений Чувасов.

Туманные перспективы

Oberhäuser/imagebroker.com/Global Look Press

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) на предприятиях должно минимизировать экологические воздействия при производстве. По мнению доктора экономических наук, заведующего кафедрой природопользования факультета экономики МГУ Сергея Бобылёва, от реализации НДТ будет зависеть программа устойчивого развития в России.

Цели устойчивого развития (ЦУР) приняты ООН в 2015 году и рассчитаны до 2030 года. Документ включает 17 целей: ликвидацию нищеты и голода, повышение уровня медицины, гендерное равенство, качественное образование, уменьшение неравенства, борьбу с климатическими изменениями и пр.

В 2020 году Россия должна представить ООН доклад о достижениях в направлении Целей устойчивого развития. Исходя из докладов других стран, климатическая повестка и сокращение выбросов парниковых газов занимают одно из ведущих мест.

Мировые эксперты считают, что долгосрочные программы целей не должны опираться на валовый внутренний продукт. ВВП не подходит в качестве долгосрочного индикатора успешности реализации целей, так как базируется на истощении природного капитала. Когда страны увеличили рубку леса, добычу природных ископаемых, то их ВВП вырос, но это только ухудшило климатическую ситуацию.

На передний план должны выйти «зелёные» активы. Главная сложность для вывода облигаций на биржу — большие затраты на проверку. Однако инвесторы готовы в это вкладывать.