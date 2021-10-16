Участников ещё одного конфликта в московском метро задержали

Троих выходцев с Кавказа, которые провоцировали пассажиров на драку в вагоне поезда столичной подземки, задержали правоохранители. Ранее в отношении них было возбуждено дело о хулиганстве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, передаёт РИА Новости.

Задержаны трое мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения.

Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения, — сказала Иванова.

Ранее в отношении них СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, инцидент произошёл вечером 12 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» столичной подземки. Несколько выходцев с Кавказа сначала нагрубили женщине, а затем начали провоцировать заступившегося за неё мужчину. Правда, в отличие от громкого случая избиения дагестанцами бармена, на этот раз до драки не дошло. В ситуацию вмешались другие пассажиры.

На станции участников конфликта задержала полиция и доставила для разбирательства в участок. Всем, включая заступившегося за женщину пассажира, выписали административные протоколы за мелкое хулиганство. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в произошедшем.

В полиции считают, что необходимо расширить пределы самообороны и разрешить короткоствольное нарезное оружие для законопослушных граждан. Это нужно, чтобы давать отпор преступникам, сообщил председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов. Так он прокомментировал жестокую драку в московском метро, произошедшую в начале октября.