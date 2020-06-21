У умершего экс-губернатора Чувашии коронавирус не выявлен

https://static.news.ru/photo/2e012882-b3ae-11ea-bfba-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: cap.ru

Коронавирусной инфекции у бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который умер несколько дней назад, не было. По данным санкт-петербургского медицинского центра, проводившего анализы, наличия антител в организме не обнаружено.

Об этом сообщили присутствовавшем на церемонии прощания с экс-главой региона, которая состоялась в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», передаёт портал «PRO Город». Ранее сообщалось, что политик скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне коронавирусной инфекции.

Игнатьев умер 18 июня на 59-м году жизни. Политик руководил Чувашией больше девяти лет.

На время его похорон для прохождения траурной процессии в Чебоксарах были перекрыты некоторые дороги.

Политик стал узнаваемым среди большого количества россиян из-за череды скандалов, которые были связаны с его именем. Неоднозначные поступки обсуждала вся страна. В январе 2020 года президент Владимир Путин отстранил губернатора от должности «в связи с утратой доверия». Это произошло после очередного скандального видео, на котором глава региона заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от нового автомобиля на церемонии передачи пожарной техники.

В конце мая Игнатьев подал иск в Верховный суд против Путина, решив оспорить решение об отстранении от должности. Однако к тому моменту политик уже оказался серьёзно болен. Он был госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией, в тяжёлом состоянии и с высоким процентом поражения лёгких. Экс-губернатора пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По словам главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раисы Конашковой, после ранее перенесённого обширного инфаркта у Игнатьева сформировалась и прогрессировала тяжёлая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Двусторонняя пневмония усугубила ситуацию, не помогли даже передовые импортные лекарства и высокотехнологичная помощь

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал смерть экс-губернатора Чувашии «очень печальной новостью». Однако официальных заявлений в Кремле делать не стали. Там заявили, что не располагают информацией о том, как протекало заболевание политика.