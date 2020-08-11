У россиян вырос интерес к недвижимости на Кипре

https://static.news.ru/photo/b070b12e-dbe1-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Спрос мировых инвесторов на недвижимость в кипрском Лимассоле вырос в полтора раза за последние несколько недель. Значительная часть (около 40%) потенциальных покупателей являются гражданами РФ. Повышенный интерес из-за рубежа к недвижимости на острове отмечается и в других населённых пунктах.

Об этом сообщила Кипрская ассоциация застройщиков (Cyprus Land and Building Developers Association, LBDA), передаёт ТАСС. По словам председателя ассоциации Янниса Мисирлиса, инвесторы, оценивая недвижимость, пользуются услугами виртуальных туров и ведут переговоры с застройщиками, пока границы закрыты. Как заявили в LBDA, растущий интерес к недвижимости на Кипре обусловлен программой выдачи гражданства инвесторам и низкой процентной ставкой среди прочих причин. Также отмечается, что власти островного государства успешно сдерживают распространение коронавируса.

Агентство недвижимости Golden Brown Cyprus считает, что решение властей Кипра увеличить ставку налога на дивиденды и проценты по займам из РФ до 15% не скажется существенным образом на местном рынке недвижимости. В компании указывают, что инициатива минимально связана с недвижимостью. Речь идёт о налогообложении кипрских фирм, имеющих активы в России, которые при этом часто реинвестировали дивиденды в РФ. Изменение ставки может повлиять на количество российских граждан, регистрирующих бизнес на острове с целью получения дивидендов. Впрочем, россияне всё равно будут предпочитать Кипр другим свободным экономическим зонам, так как в случае разбирательств дела будут рассматривать европейские суды, считает гендиректор Golden Brown Cyprus Татьяна Бурлаковская.

По данным LBDA, средняя цена квартиры с тремя спальнями в Лимассоле (исключая высотные здания) составила €450 тысяч в 2019 году. В 2020 году цены остались на уровне, близком к прошлогоднему. По итогам 2019 года Россия заняла первое место по числу сделок купли-продажи недвижимости на Кипре среди не входящих в Евросоюз государств.

Кипр внёс изменения в условия налогообложения дивидендов и процентов по займам по просьбе России. Ожидается, что протокол о внесении изменений в налоговое соглашение РФ с островным государством вступит в силу 1 января 2021 года. Его ратификация должна состояться до конца 2020 года.

Двойное налогообложение вызвано тем, что граждане и юрлица должны платить налоги от общемировой прибыли одновременно и по месту своего фактического нахождения, и по месту своего гражданства. Для устранения подобных коллизий государства подписывают соглашения об избежании двойного налогообложения. У России такие договоры заключены с десятками стран.

В марте Владимир Путин заявил, что Москва может в одностороннем порядке выйти из международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Россия готова пойти на такой шаг в отношении тех стран, которые не согласятся с принятыми Кремлём мерами по дивидендам, писал NEWS.ru.