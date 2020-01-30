https://static.news.ru/photo/8d46d9b2-439d-11ea-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Согласно предварительной информации, врачи обнаружили коронавирус у пациента одной из инфекционных клиник столицы. Такой вывод врачей подтвердили анализы.

Больница расположена на востоке Москвы, передаёт Mash со ссылкой на источник. В учреждении содержится ещё несколько человек, у которых также подозревают заражение коронавирусом. Бригада медиков направлена на карантин.

В настоящий момент официального подтверждения этой информации нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в США впервые произошла передача коронавируса от человека к человеку. Сообщается, что 60-летняя женщина, недавно путешествующая по КНР, заразила своего мужа.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находился в китайском городе Ухань. К настоящему моменту от вируса погибли 170 человек, число заражённых составляет 7711 человек.