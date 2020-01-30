Согласно предварительной информации, врачи обнаружили коронавирус у пациента одной из инфекционных клиник столицы. Такой вывод врачей подтвердили анализы.
Больница расположена на востоке Москвы,
В настоящий момент официального подтверждения этой информации нет.
Ранее NEWS.ru писал, что в США впервые произошла передача коронавируса от человека к человеку. Сообщается, что 60-летняя женщина, недавно путешествующая по КНР, заразила своего мужа.
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находился в китайском городе Ухань. К настоящему моменту от вируса погибли 170 человек, число заражённых составляет 7711 человек.
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