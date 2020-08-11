У экс-солиста «Ласкового мая» после коронавируса развился рак лёгких

https://static.news.ru/photo/58f76b6c-dbc9-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Андрей Разин сообщил о тяжёлом состоянии участника первого состава группы «Ласковый май» Александра Прико.

У певца, который ранее излечился от острой формы коронавируса, был обнаружен рак лёгких. В настоящее время 46-летнего артиста собираются переводить в онкологию из-за внезапно развившихся осложнений.

Состояние здоровья нашего солиста и одноклассника Юры Шатунова Саши Прико тяжёлое. Я глубоко благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца. Им удалось вылечить его от коронавируса. Но на почве COVID-19 у него развивается рак лёгкого, — написал Разин на своей странице в Instagram.

По словам продюсера, он всегда был противником курения, однако Саша Прико и Юра Шатунов были единственными солистами, которые курили и не слушали его. Юра Шатунов — с шести лет, а Саша — с девяти. Теперь наступают тяжёлые последствия.

Лично я никогда не курил, поэтому здоровье у меня хорошее, никогда ничем не болел. А у Саши на почве ковида развивается рак лёгкого, потому что лёгкие — очень слабенькие, — отметил он.

Разин также добавил, что он со своей супругой сделает всё возможное, чтобы спасти Прико.