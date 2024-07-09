И творог, и черника — полезные и вкусные продукты. Рекомендуем вам приготовить из них интересный летний десерт. Читайте наш рецепт творожного пирога с черникой — приводим понятную пошаговую инструкцию.

Ингредиенты

  • Мука — 200 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Творог — 250 г
  • Крахмал — 2 ст. ложки
  • Черника (или другие ягоды) — 100 г
  • Ванильный сахар — по вкусу
  • Соль — щепотка

Способ приготовления

В большой емкости смешайте муку, сливочное масло, сахар, яйцо и щепотку соли. Тесто нужно вымесить и убрать в холодильник минут на 30.

В другой миске смешайте творог с крахмалом и ванильным сахаром.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Разделите тесто на две части: одна — для дна и боковин пирога, другая — для верхнего слоя.

Выложите дно и бока формы для выпечки тестом, равномерно распределите творожную начинку, сверху выложите чернику.

Из оставшегося теста можно сделать решетку или другой узор на верхнем слое пирога.

Выпекайте пирог в духовке примерно 40–45 минут или до золотистого цвета.

Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

Узнайте интересную информацию об этом десерте:

  • калорийность — 300 ккал на 100 г;
  • время приготовления — около 2 часов (включая время для выпечки).

Посмотрите другой рецепт пирога на нашем сайте: чизкейк.

Читайте также:

Маковый торт с лимонным курдом: рецепт лакомства с интересным кремом

Готовим нежный торт «Птичье молоко» в домашних условиях: пошаговый рецепт

Классический рецепт медовика со свежими ягодами и сметанным кремом

Классический торт медовик: пошаговый рецепт

Готовим пирожное наполеон с ягодами: рецепт изысканного нежного десерта