Творожный пирог с черникой: рецепт вкусного летнего десерта

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И творог, и черника — полезные и вкусные продукты. Рекомендуем вам приготовить из них интересный летний десерт. Читайте наш рецепт творожного пирога с черникой — приводим понятную пошаговую инструкцию.

Ингредиенты

Мука — 200 г

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Творог — 250 г

Крахмал — 2 ст. ложки

Черника (или другие ягоды) — 100 г

Ванильный сахар — по вкусу

Соль — щепотка

Способ приготовления

В большой емкости смешайте муку, сливочное масло, сахар, яйцо и щепотку соли. Тесто нужно вымесить и убрать в холодильник минут на 30.

В другой миске смешайте творог с крахмалом и ванильным сахаром.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Разделите тесто на две части: одна — для дна и боковин пирога, другая — для верхнего слоя.

Выложите дно и бока формы для выпечки тестом, равномерно распределите творожную начинку, сверху выложите чернику.

Из оставшегося теста можно сделать решетку или другой узор на верхнем слое пирога.

Выпекайте пирог в духовке примерно 40–45 минут или до золотистого цвета.

Дайте пирогу немного остыть перед подачей.

Узнайте интересную информацию об этом десерте:

калорийность — 300 ккал на 100 г;

время приготовления — около 2 часов (включая время для выпечки).

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