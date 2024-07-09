Педофил-порнограф отправился за решетку на 17 лет В Карелии педофила приговорили к 17 годам за изнасилования и съемки порно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Сортавальского района Карелии приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета. Он признан виновным в изнасиловании двух девочек. При этом мужчина совершал свои противоправные деяния, записывая их на видео.

Следствием и судом установлено, что в 2022 и 2023 годах мужчина, находясь по месту своего жительства, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух знакомых ему малолетних. Свои преступные деяния он фиксировал на фотокамеру, — сообщили в СКР.

Расследование в отношении мужчины велось по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста» и «Использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов». Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга 17-летняя девушка была госпитализирована с признаками ОРВИ, а также гастроэнтеритом и лакунарной ангиной. Медикам девочка рассказала, что была изнасилована в парадной дома в ночь с 29 на 30 июня.