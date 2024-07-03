Названы регионы России, где подорожала мука Глава союза пекарей Семенов: мука подорожала в Тверской и Тамбовской областях

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Подорожание муки имело вариативный характер в регионах страны, заявил в беседе с KP.RU президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. По его словам, в некоторых субъектах цены после майских праздников шли вверх, например, в Тамбовской, Волгоградской, Тверской областях. Однако в других субъектах они демонстрировали снижение показателей.

Рост был отмечен в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах, в частности, в Тамбовской, Волгоградской, Тверской, Владимирской, Ивановской областях. А в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале мы этого не наблюдали. В некоторых регионах хлеб даже дешевеет, — перечислил Семенов.

Он назвал «спекулятивными рыночными механизмами» увязывание подорожания муки с заморозками. Семенов также рассказал о слухах, согласно которым, производители придерживают зерно и переработанный ингредиент для хлеба, надеясь на дальнейшую выгоду.

Представители Минсельхоза России также обратили внимание на то, что предложение муки для хлебопекарной отрасли значительно превышает спрос на нее. Они добавили, что урожай зерна, полученный во время прошлого сезона, способен покрывать нужды внутреннего отраслевого рынка даже с учетом экспорта.

Глава полевого хлебозавода ВС РФ ранее раскрыл рецепт для создания 100 кг хлеба. По его словам, для приготовления буханок нужно не менее 70-80 литров воды и 0,5 кг дрожжей.