Рецепт чизкейка известен еще с античности — такой десерт готовили еще в Древней Греции. Особую популярность торт получил в Америке и Европе в XIX веке. Сегодня это одно из самых известных лакомств в мире. Читайте наш простой рецепт чизкейка из доступных продуктов.
Ингредиенты
- Печенье (лучше песочное) — 250 г
- Масло сливочное — 100 г
- Творог — 600 г
- Сахар — 200 г
- Яйца куриные — 4 шт.
- Экстракт ванили — 1 ч. л.
- Мука — 2 ст. л.
- Сметана или йогурт — 200 мл
- Фрукты, листики базилика, шоколад — для украшения
- Лимон — половинка
Способ приготовления
Разбейте печенье до состояния крошки (можно дробить в мешке или взять блендер). Смешайте крошку с маслом — предварительно его надо растопить. Отправьте эту смесь в подходящую форму, равномерно распределите и утрамбуйте. Емкость поместите в морозилку минут на 20.
Тем временем смешайте творог (можно взять творожный сыр или творожную массу) с сахаром. Добейтесь однородности. Отправьте в эту смесь яйца — добавляйте по одному, не прекращая взбивать.
После яиц пришло время ванили, сметаны или йогурта, а также муки и лимонного сока. Тщательно перемешайте всю массу.
Вылейте эту смесь на остывшее печенье (не вынимайте его из формы). Отправьте десерт в разогретую до 160 градусов духовку минут на 50–60. Когда торт будет готов, его центр застынет.
Выключите духовку и оставьте десерт в ней еще на час. Потом нужно дать чизкейку остыть уже в комнате, а под конец — отправить в холодильник как минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь.
Перед подачей рекомендуем украсить чизкейк свежими фруктами, ягодами, шоколадной крошкой или же просто посыпать какао-порошком.
Делимся важными сведениями о блюде:
- калорийность — 240 ккал на 100 г;
- время приготовления — минимум 5–6 часов (с учетом времени для заморозки).
Ранее мы рассказывали, как приготовить европейское лакомство бланманже.
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