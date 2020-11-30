Турецкие врачи объяснили, почему пандемия до сих пор не закончилась

https://static.news.ru/photo/ffb5d160-3316-11eb-8a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyal/Keystone Press Agency/Global look Press

Специалисты выявили причину, затрудняющую борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Оказалось, что распространению COVID-19 в значительной мере способствуют люди, болеющие бессимптомно.

В журнале Infection опубликованы данные иссследования медиков из Института общественного здравоохранения Турции. Сообщается, что пациенты, не имеющие явных симптомов коронавируса, являются более заразными, чем люди, переносящие COVID-19 с очевидными признаками заболевания.

Исследователи проанализировали данные 60 пациентов в возрасте от 3 до 54 лет, которые в мае этого года проходили лечение под наблюдением врачей. У них были взята пробы из ротовой полости, носоглотки, кишечника, также взяты анализы слюны, мочи и крови. Целью было выявить вирусную нагрузку — показатель, который отображает количество вирусных частиц в организме.

Четверть испытуемых не имели симптомов заболевания. В итоге выяснилось, что именно они представляют для окружающих наибольшую опасность.

Вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов была значительно выше, чем у тех, кто переносил инфекцию, имея признаки. Явное снижение количества вирусных частиц фиксировалось при более сложном течении болезни, — сказал автор исследования Имран Хасаноглу.

Он отметил, что чем старше был пациент, тем меньшей была вирусная нагрузка. Кроме того, у восьми обследованных было выявлено как минимум одно сопутствующее заболевание.

Ранее NEWS.ru писал, что американская вакцина от коронавируса компании Moderna показала 100-процентную эффективность при применении у пациентов с тяжёлым течением коронавируса. В остальных случаях эффективность препарата составила 94,1%.