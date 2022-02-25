Турчак: через российскую границу перешли более 120 тыс человек из Донбасса

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что на сегодня, 25 февраля, из Донбасса в Россию прибыло 120 тысяч человек, передаёт РИА Новости. Турчак отметил, что пункты временного размещения были развёрнуты в 15 регионах. Он также добавил, что больше половины прибывших дети.

На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек. К помощи подключилась буквально все Россия, в 15 регионах развёрнуты пункты временного размещения, — сказал Турчак.

Глава ДНР Денис Пyшилин ранее сообщил, что в республике приостановлена эвакуация наcеления в Россию. Жителей ДНР начали вывозить в Ростовскую область на прошлой неделе на фоне обострения cитуации в регионе. Он не уточнил, связана ли приостановка эвакуации жителей ДНР с российской спецоперацией.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР на территорию России была объявлена в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили более 40 российских регионов.