Тунец и салат: просто, быстро и странно вкусно!

Этот простой и полезный салат с консервированным тунцом, яйцом и свежими овощами отлично подойдет для обеда или ужина на двоих. Блюдо готовится быстро и легко, а благодаря сбалансированному составу оно полезно и сытно.
Ингредиенты
- Консервированный тунец — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Помидоры — 2–3 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Горчица — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Листья салата — 3 шт.
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: 114 ккал
- Белки: 8 г
- Жиры: 8 г
- Углеводы: 3 г
Как приготовить
Шаг 1
Отварите яйца вкрутую: залейте холодной водой, доведите до кипения, варите 5 минут. Затем охладите в холодной воде и очистите. Вымойте овощи и зелень. С тунца слейте жидкость.
Шаг 2
На тарелки выложите порванные руками листья салата. Сверху распределите измельчённое филе тунца. Нарежьте яйца на четвертинки, огурец — тонкими ломтиками, помидоры — кубиками, лук — тонкими кольцами. Выложите овощи на салат.
Шаг 3
Смешайте горчицу, оливковое масло и лимонный сок до однородности. Заправьте салат, посолите по вкусу. Подавайте сразу.
Когда нет времени колдовать у плиты, на выручку приходит простое и сытное блюдо. Я часто запекаю треску с овощами — вкусно, полезно и без лишней суеты.