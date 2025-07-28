Тунец и салат: просто, быстро и странно вкусно!

Тунец и салат: просто, быстро и странно вкусно!

Этот простой и полезный салат с консервированным тунцом, яйцом и свежими овощами отлично подойдет для обеда или ужина на двоих. Блюдо готовится быстро и легко, а благодаря сбалансированному составу оно полезно и сытно.

Ингредиенты

Консервированный тунец — 200 г

Яйца — 2 шт.

Помидоры — 2–3 шт.

Огурец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Горчица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Листья салата — 3 шт.

Пищевая ценность на 100 г

Калории: 114 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 3 г

Как приготовить

Шаг 1

Отварите яйца вкрутую: залейте холодной водой, доведите до кипения, варите 5 минут. Затем охладите в холодной воде и очистите. Вымойте овощи и зелень. С тунца слейте жидкость.

Шаг 2

На тарелки выложите порванные руками листья салата. Сверху распределите измельчённое филе тунца. Нарежьте яйца на четвертинки, огурец — тонкими ломтиками, помидоры — кубиками, лук — тонкими кольцами. Выложите овощи на салат.

Шаг 3

Смешайте горчицу, оливковое масло и лимонный сок до однородности. Заправьте салат, посолите по вкусу. Подавайте сразу.

Когда нет времени колдовать у плиты, на выручку приходит простое и сытное блюдо. Я часто запекаю треску с овощами — вкусно, полезно и без лишней суеты.