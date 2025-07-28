Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 08:37

Тунец и салат: просто, быстро и странно вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой и полезный салат с консервированным тунцом, яйцом и свежими овощами отлично подойдет для обеда или ужина на двоих. Блюдо готовится быстро и легко, а благодаря сбалансированному составу оно полезно и сытно.

Ингредиенты

  • Консервированный тунец — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Помидоры — 2–3 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Листья салата — 3 шт.

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории: 114 ккал
  • Белки: 8 г
  • Жиры: 8 г
  • Углеводы: 3 г

Как приготовить

Шаг 1

Отварите яйца вкрутую: залейте холодной водой, доведите до кипения, варите 5 минут. Затем охладите в холодной воде и очистите. Вымойте овощи и зелень. С тунца слейте жидкость.

Шаг 2

На тарелки выложите порванные руками листья салата. Сверху распределите измельчённое филе тунца. Нарежьте яйца на четвертинки, огурец — тонкими ломтиками, помидоры — кубиками, лук — тонкими кольцами. Выложите овощи на салат.

Шаг 3

Смешайте горчицу, оливковое масло и лимонный сок до однородности. Заправьте салат, посолите по вкусу. Подавайте сразу.

Когда нет времени колдовать у плиты, на выручку приходит простое и сытное блюдо. Я часто запекаю треску с овощами — вкусно, полезно и без лишней суеты.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская «Герань» разнесла позиции ВСУ в Хортице и попала на видео
Десятки человек пострадали при аварии с пассажирским поездом
Российский школьник мгновенно умер от удара током на улице
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Иностранные врачи пропали на Украине после попытки бегства за границу
Стало известно о бегстве командования одной из бригад ВСУ из Сум
Россия вошла в топ-15 по доступности бензина в Европе
В СФ сравнили главу ЕК с прогулявшей урок школьницей
Жену Трампа уличили в нежелании быть первой леди США
Шесть ракетоносцев и рой дронов взяли курс на Украину
Пассажир самолета угрожал окружающим бомбой из-за Трампа
Вкуснятина всего за 20 минут! Этот салат с огурчиками сносят со стола
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «оформлением» шенгенских виз
«Неинтересно»: в КНДР заявили о точке невозврата в связях с Южной Кореей
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
«Украинский след»: Свищев об антироссийских акциях на ЧМ в Тбилиси
«Завоевывают доверие»: мошенники прикидываются верующими для кражи денег
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.