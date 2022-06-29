Названы «категорические противопоказания» к массажу Тренер-нутрициолог Новикова рассказала, кому из россиян противопоказан массаж

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Несмотря на пользу массажа, некоторым пациентам процедура категорически противопоказана, например — при обострениях грыжи позвоночника, если в области грыжевого выпячивания имеются сильные болевые ощущения, так как это причинит «непоправимый вред здоровью», рассказала тренер-нутрициолог Елена Новикова. Эксперт добавила, что от массажа лучше отказаться гражданам с острой сердечной недостаточностью, кожными заболеваниями, воспалительными процессами, открытыми ранами и онкологией.

Новикова также предостерегла от самостоятельного массирования поясницы при грыжах соответствующего отдела позвоночника и посоветовала в подобных случаях обращаться к опытному специалисту.

От массажа лучше отказаться гражданам с острой сердечной недостаточностью, кожными заболеваниями, воспалительными процессами, открытыми ранами и онкологией, с обострением грыжи позвоночника,​ гипертермией, гипертонией, при беременности и менструации, — подытожила Новикова.

Тем не менее собеседница отметила, что массаж способен «существенно улучшить состояние пациента» с грыжей позвоночника, так как во время процедуры позвоночник растягивается, в результате чего сдавливание нервных окончаний прекращается.

Самая распространённая причина болей в спине — это остеохондроз, при котором грыжа давит на нервы и провоцирует болевые ощущения, пояснил ортопед-травматолог Александр Очерет. Также боль в спине может быть вызвана холециститом, плевритом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее геронтолог Владимир Хавинсон заявил, что при болях в пояснице гражданам стоит следовать «золотому правилу» — немедленно обратиться к врачу. Не нужно заниматься самолечением, выполняя рекомендации из интернета. Он посоветовал обратиться к терапевту, травматологу, урологу, а пожилым людям — к гериатру.