День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 17:00

Торт «на богатом» без лишнего пафоса — «Пиковая дама» с ликером сведет с ума с первого куска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот торт получается насыщенным и ароматным, с легкой «взрослой» ноткой за счет ликера. В нем сочетаются мягкий шоколадный корж, плотный крем и щедрая начинка из сухофруктов и орехов. При этом готовится он вполне по-домашнему, без сложных техник.

Ингредиенты:

  • мука — 2 стакана;
  • сахар — 1 стакан;
  • кефир — 1 стакан;
  • какао — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 200 г;
  • вареная сгущенка — 1 банка;
  • ликер (бейлис или кофейный) — 3 ст. л.;
  • грецкие орехи — 1 стакан;
  • курага — 1 стакан;
  • чернослив — 1 стакан;
  • темный шоколад — 90 г;
  • молоко — 1 ст. л.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до светлой массы, добавьте кефир с содой. Всыпьте муку и какао, замесите тесто. Выпекайте при 190 °C около 35 минут, остудите и разрежьте на два коржа.

Орехи слегка обжарьте, сухофрукты распарьте и измельчите. Масло взбейте с вареной сгущенкой, влейте ликер и смешайте с орехами и фруктами.

Соберите торт: на нижний корж выложите крем, накройте вторым, обмажьте остатками. Шоколад растопите с молоком и полейте сверху. Уберите в холодильник на несколько часов — вкус станет еще насыщеннее.

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется десерт «как в кафе», но без хлопот. Всего несколько простых шагов — и у вас на столе нежные пирожные с кремом, которые выглядят дорого и съедаются моментально.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова заявила о снижении уровня бедности в России
«События очень разные»: Медведев о росте маткапитала в непростых условиях
Вертолету оторвало хвост в результате аварии в Коми
Медведев раскрыл ощущения в самые драматические периоды истории
Медведев пошутил про «Единую Россию»
Германия рискует остаться без газа к следующей зиме
Двое подростков госпитализированы после ДТП в Люберцах
В Госдуме выступили с важной для малоимущих пенсионеров инициативой
Составлен список стран, которые возмущает парад Победы в Москве 9 мая
«Потому что сделали свой выбор»: мэр Энергодара о мести ВСУ жителям
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Коми выросло
Появилось первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми
Раскрыты подробности ЧП с вертолетом в Коми
Раскрыто число пострадавших при посадке вертолета в Коми
Медведев сообщил о кратном росте финансовой поддержки семей
Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Коми
Раскрыто, был ли вооружен пытавшийся пробиться к Паслеру на митинге мужчина
Московский ЖК «Алые паруса» потряс жуткий инцидент
Парашютист выжил после жесткой посадки на линию электропередачи
Медведев раскрыл, где нужен особый контроль за работодателями
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.