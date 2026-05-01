Торт «на богатом» без лишнего пафоса — «Пиковая дама» с ликером сведет с ума с первого куска

Этот торт получается насыщенным и ароматным, с легкой «взрослой» ноткой за счет ликера. В нем сочетаются мягкий шоколадный корж, плотный крем и щедрая начинка из сухофруктов и орехов. При этом готовится он вполне по-домашнему, без сложных техник.

Ингредиенты:

мука — 2 стакана;

сахар — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

какао — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

сливочное масло — 200 г;

вареная сгущенка — 1 банка;

ликер (бейлис или кофейный) — 3 ст. л.;

грецкие орехи — 1 стакан;

курага — 1 стакан;

чернослив — 1 стакан;

темный шоколад — 90 г;

молоко — 1 ст. л.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до светлой массы, добавьте кефир с содой. Всыпьте муку и какао, замесите тесто. Выпекайте при 190 °C около 35 минут, остудите и разрежьте на два коржа.

Орехи слегка обжарьте, сухофрукты распарьте и измельчите. Масло взбейте с вареной сгущенкой, влейте ликер и смешайте с орехами и фруктами.

Соберите торт: на нижний корж выложите крем, накройте вторым, обмажьте остатками. Шоколад растопите с молоком и полейте сверху. Уберите в холодильник на несколько часов — вкус станет еще насыщеннее.

