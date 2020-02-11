https://static.news.ru/photo/f76fdd2e-4c4a-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Надежда Толоконникова Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и ещё одиннадцать человек задержаны во время фотосессии в художественной студии Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Агентство отмечает, что получить комментарии в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области пока не удалось.

Толоконникова 9 февраля рассказала о срыве съёмок клипа из-за визита полицейских на киностудию «Ленфильм».

Ранее NEWS.ru сообщал, что за повторное нарушение правил поведения в публичных местах Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу скандальной группы Pussy Riot Марию Алёхину. Она была задержана в центре столицы 18 декабря. Причиной стал вывешенный девушкой и её спутниками на Большом Каменном мосту баннер «Стоп (!) ГУЛАГ».