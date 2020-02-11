Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и ещё одиннадцать человек задержаны во время фотосессии в художественной студии Санкт-Петербурга.
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Толоконникова 9 февраля рассказала о срыве съёмок клипа из-за визита полицейских на киностудию «Ленфильм».
Ранее NEWS.ru сообщал, что за повторное нарушение правил поведения в публичных местах Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей участницу скандальной группы Pussy Riot Марию Алёхину. Она была задержана в центре столицы 18 декабря. Причиной стал вывешенный девушкой и её спутниками на Большом Каменном мосту баннер «Стоп (!) ГУЛАГ».
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