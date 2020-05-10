Дептранс: только половина москвичей надевают маски в транспорте

https://static.news.ru/photo/7a324ef4-92af-11ea-8250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только 60% пассажиров ездят в общественном транспорте Москвы в маске. Людей в перчатках ещё меньше — лишь 17%, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Что касается метрополитена, то больше всего пассажиров в масках зафиксировано на станциях метро «Ломоносовский проспект», «Комсомольская», «Чертановская» и «Выхино», меньше всего их на станциях «Котельники», «Домодедовская», «Щёлковская», «Новокосино», передаёт «Интерфакс».

В пресс-службе дептранса также напомнили, что маски и перчатки продаются в вендинговых автоматах и торговых павильонах.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина. Без них можно будет находиться только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.