Только для настоящих фанатов шоколада: готовим балдежный пирог-вкусняшку

Только для настоящих фанатов шоколада: готовим балдежный пирог-вкусняшку

Шоколадный пирог — вкуснятина, от которой слюнки текут. Тающее во рту тесто, насыщенный шоколад и сочная клубника. Проще не придумаешь, а получается — пальчики оближешь.

Ингредиенты:

мука — 220 г;

какао — 50 г;

разрыхлитель — 10 г;

сахар — 150 г;

молоко — 260 мл;

растительное масло — 40 мл;

сливочное масло — 60 г;

яйца — 2 шт.

Для украшения:

шоколад — 150 г;

растительное масло — 2 ст. ложки;

клубника — по вкусу.

Приготовление:

Смешать сухие ингредиенты. Добавить масло, молоко и яйца. Взбить. Вылить в форму и выпекать 40 минут при 180 °C. Полить растопленным шоколадом и украсить клубникой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.