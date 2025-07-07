Только для настоящих фанатов шоколада: готовим балдежный пирог-вкусняшку

Шоколадный пирог — вкуснятина, от которой слюнки текут. Тающее во рту тесто, насыщенный шоколад и сочная клубника. Проще не придумаешь, а получается — пальчики оближешь.
Ингредиенты:
- мука — 220 г;
- какао — 50 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- сахар — 150 г;
- молоко — 260 мл;
- растительное масло — 40 мл;
- сливочное масло — 60 г;
- яйца — 2 шт.
Для украшения:
- шоколад — 150 г;
- растительное масло — 2 ст. ложки;
- клубника — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать сухие ингредиенты.
- Добавить масло, молоко и яйца. Взбить.
- Вылить в форму и выпекать 40 минут при 180 °C.
- Полить растопленным шоколадом и украсить клубникой.
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