«Только 12% детей здоровы»: педагог объяснил феномен стрельбы в школах Учитель Ямбург объяснил скулшутинг в РФ плохим психическим здоровьем детей

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

Утром 7 декабря россиян в очередной раз потрясла новость о стрельбе в школе. В брянской гимназии № 5 ученица восьмого класса пронесла в школу отцовское ружье, застрелила одноклассницу, а затем покончила с собой. При этом в обществе еще свежи воспоминания о других громких случаях скулшутинга. Заслуженный учитель РФ, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург поделился с NEWS.ru своим мнением на то, чем вызван этот феномен и как с ним бороться.

Дело не в ружье, а в голове

— Я уже неоднократно говорил: стреляет не оружие, стреляет голова. Если не ружье, то нож в школу пронесут или что-то еще. Дело в другом. Я как член Союза педиатров могу сказать, что сегодня очень много детей с психоневрологическими заболеваниями. Это и казанский стрелок, и керченский. У одного опухоль мозга, у другого недиагностированная шизофрения.

К тому же если в той же Москве на охрану школ выделяют довольно большие деньги, то в регионах охранять сажают каких-нибудь бабушек за 20 тысяч в месяц.

Один психолог в поле не воин

— Хорошо, допустим, можно усилить охрану. Тогда такой ребенок будет в лесу стрелять. Может, сажать? А кого сажать?

В школах нужно восстанавливать психолого-педагогические службы. Один психолог на 800 человек — в поле не воин. А один врач, который прибегает к детям раз в неделю, так это вообще ни о чем.

Тут есть целая совокупность проблем, которые надо решать, причем решать комплексно.

Здоровых детей в России всего 12%

— Что касается игр и сериалов... Как академик (Российской академии образования. — NEWS.ru) могу сказать, что научных доказательств их отрицательного влияния на детей нет. Половина исследователей считает, что сериалы помогают вымещать агрессию, как, например, футбол. Другая половина уверена, что сериалы, наоборот, повышают агрессию.

Но я повторюсь — дело вовсе не в сериалах. По данным Союза педиатров, сегодня в России полностью здоровых детей осталось всего 12%. Поэтому заниматься нужно прежде всего здоровьем.

Мы нарушили естественный отбор. Раньше в русских деревнях женщина рожала десятерых детей, из них пятеро умирали. Бог дал, Бог взял. А сейчас мы и 500-граммовых вынашиваем. И правильно, конечно, делаем — мы же не фашисты. Любую жизнь надо спасать. Но такие дети слабые. Они потом вырастают, а от них идут следующие поколения.

Это реальность. Не надо посыпать голову пеплом. Нужно просто психикой детей заниматься и обучать специалистов. Все методики есть.

Фото: СК РФ

Педагогов нужно учить психологии

— Как профессор я добился того, чтобы в вузах — пока только в трех — будущих учителей истории, физики, химии, начальных классов не только готовили к своему предмету, но и обучали их основам дефектологии, психологии, в том числе медицинской. Это нужно не для того, чтобы заниматься диагностикой, а для того, чтобы учитель видел, с кем имеет дело.

Это, например, заложено в новый профессиональный стандарт для педагогов, который я разработал с командой. В этом году он уже вводится в школах. Но мгновенных изменений не будет. Поэтому нужно продвигать и мужество, и бдительность среди учителей.

Родители — союзники учителей

— Родители — наши партнеры и союзники. Их тоже нужно обучать. Мы говорим родителям: «Вот смотрите, здесь есть проблема, и тут. Есть специальные методики — мы в школе, а вы дома будете с ребенком по ним заниматься. Придете через два месяца — посмотрим динамику».

Травля в школах будет всегда

— По количеству суицидов в школах Россия на первом месте. И по буллингу тоже. Когда нам говорят, что в Советском Союзе не было травли, — врут. Буллинг был, есть и будет всегда. Достаточно вспомнить фильм Ролана Быкова «Чучело».

Причиной травли может быть все что угодно. У ребенка пластинки на зубах — получает кличку «саблезубый». Другой разрез глаз — получает кличку «узкопленочный». Это самый простой способ объединиться в банду и «дружить» против кого-то.

Среди детей тоже есть социопаты

— Буллинг есть везде. В этом смысле дети — не овечки. Среди них есть даже социопаты. Иногда мы видим это уже в детском саду. Но за этим нужно наблюдать, с этим надо работать.

Нужна целая система воспитательной работы. Совместные экспедиции, театральные фестивали, экскурсии. Детей нужно объединять, а не разъединять.

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