Эксперт объяснила, когда отказ учиться связан с психологическими проблемами Психолог Рябичкина: нежелание учиться может говорить о ментальных проблемах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сложнее всего мотивировать учиться и ходить на занятия школьников в подростковом возрасте, сообщила в разговоре с NEWS.ru детский психолог Надежда Рябичкина. По ее словам, именно в этот период развития отказ ходить в школу может быть связан с серьезными психологическими проблемами.

Это может быть взаимодействие со сверстниками: почему-то ребенку некомфортно в коллективе. Может быть конфликт с преподавателями. А может быть внутренний конфликт, — объяснила Рябичкина.

Она добавила, что в такой ситуации подросток обычно не может найти свое место в мире, понять, кто он такой, почему у него что-то не получается. К тому же ребенок может думать, что он хуже своих сверстников, говорит Рябичкина. В этом случае психолог посоветовала родителям не злиться на подростка и не ругать его, а попытаться разобраться в ситуации.

Это как насморк: он может быть аллергический, из-за простуды, это может быть гайморит. Проявления одинаковые, а лекарства нужны разные. Так и ребенок, который говорит, что в школу он ходить не хочет. Надо сначала разобраться, что «в этот нос закапать», — рекомендует Рябичкина.

Если решить проблему самостоятельно не получается, она посоветовала обратиться к специалисту. Причем это должен быть не школьный психолог, уточнила Рябичкина. По ее словам, дети часто стесняются говорить с человеком, который так или иначе является частью школьной системы, они не могут ему доверять. У постороннего психолога больше шансов установить контакт, выстроить доверительный разговор с ребенком, добавила Рябичкина.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как научить детей самостоятельно справляться со стрессом. По ее словам, родителям стоит объяснить своему ребенку, что в сложной ситуации стоит взглянуть на все происходящее со стороны, будто это случилось с кем-то другим. Тогда ситуация покажется не такой пугающей и появятся готовые решения, говорит Наталья Наумова.