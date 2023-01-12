«Не поддавайтесь на провокации»: омбудсмен высказалась о драках в школах Детский омбудсмен Волынец призвала учителей не поддаваться на провокации школьников

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Учителям не всегда хватает терпения и педагогических навыков, чтобы добиться должного поведения на уроках, но это не повод заниматься рукоприкладством по отношению к детям, заявила детский омбудсмен Ирина Волынец, комментируя инцидент в красноярской школе. В беседе с «360» она отметила, что в современных школах связь между учителями, родителями и учениками нарушена, из-за чего авторитет педагога часто подрывается.

Хочу призвать учителей к терпению. Не поддавайтесь на провокации. Вопрос в красноярской школе можно было решить без рукоприкладства. Недопустимо применение физической силы по отношению к ребенку, — обратилась к педагогам Волынец.

Преподаватель русского языка Татьяна Гартман считает, что конфликт между учительницей и ученицей в школе Красноярска не должен был заканчиваться дракой. Учитель уточнила, что существуют правомерные рычаги давления, если ребенок во время обучения нарушает установленные правила.

Детскую дерзость никто не отменял. Им хочется и похулиганить, и проявить себя взрослыми, и потроллить учителей. Это все присутствует в нашей жизни. И актуально это было всегда. Просто раньше это были не вейпы, а что-то другое, — отметила Гартман.

Детский психолог Дарья Дугенцова призвала объяснять детям, что кроме их прав есть права и других людей, в том числе учителей. Одна из основных причин, почему педагоги не могут наладить контакт с классом, по мнению специалиста, — большой объем работы.

Я часто общаюсь с педагогами и могу сказать, что у нас в школах бардак в этом плане. В таких конфликтах должен разбираться школьный психолог в том числе. Но, к сожалению, у него много бумажной волокиты, — отметила Дугенцова.

В красноярской школе учительница подралась с ученицей шестого класса. Причиной конфликта стал вейп, который школьница курила во время урока. После того как у девочки забрали электронную сигарету, она облила педагога водой. Классный руководитель в ответ на это несколько раз ударила ученицу.