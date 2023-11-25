Хамы в Сети: почему люди становятся интернет-троллями, как им отвечать Психолог Максимова: буллингом в Сети занимаются люди с накопленной агрессией

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Согласно данным исследования, которое провели аналитики VK, каждый второй россиянин сталкивался с агрессией в интернете. При этом лишь каждый третий из их числа выступал в роли жертвы. NEWS.ru выяснил, почему число интернет-агрессоров и их жертв постоянно растет, что заставляет людей травить других пользователей и как справляться с нападками.

Что заставляет людей проявлять агрессию в Сети

Психолог Алина Максимова рассказала NEWS.ru, что троллингом и буллингом в интернете, как правило, занимаются люди с накопленной агрессией. По ее словам, им проще выплеснуть негатив на незнакомого человека в Сети, чем на близких людей или непосредственно на того, кто вызывает агрессию.

«Это небезопасно по каким-то причинам. Например, накричишь на начальника — уволят, выскажешь жене — обидится. И тогда человек вымещает свою злость где-то на стороне», — объясняет психолог.

Кроме того, причинами агрессивного поведения в интернете могут стать личные комплексы или желание выделиться через агрессию, добавила Алина Максимова. Однако, уточнила она, невозможно выделить какой-то определенный психотип, который чаще других проявляет агрессию в интернете. Это может быть совершенно любой человек, например тот, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

«Но если говорить о каком-то объединяющем факторе, то чаще всего это люди с какими-то неразрешенными психологическими проблемами. Человек спокойный, счастливый, удовлетворенный жизнью, с критическим мышлением вряд ли будет нападать на другого, а уж если и будет что-то высказывать, то не публично», — добавила Алина Максимова.

Еще одна причина, по которой люди в интернете чаще позволяют себе проявлять агрессию, чем в реальной жизни, заключается в анонимности, сообщил NEWS.ru профессор факультета креативных индустрий Института медиа НИУ ВШЭ Илья Кирия. По его словам, в цифровой среде человек может быть не самим собой, его профиль может быть скрыт или он может экспериментировать с собственной идентичностью.

«Он скрыт пеленой неизвестности, поэтому делает много того, чего не станет делать в обычной жизни, потому что в обыденной жизни у него есть идентичность: подлинное лицо, пребывание в каком-то физическом пространстве. А в интернете этого нет», — объяснил Илья Кирия.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Стоит ли отвечать на провокации, троллинг и буллинг

По мнению Алины Максимовой, реагировать на провокации в Сети или игнорировать их — это личный выбор каждого. Отвечать не стоит в том случае, когда у человека наблюдается упадок сил.

«Когда батарейка разряжена, нет сил, нет энергии, тогда лучше не отвечать, поберечь себя. Лучше обсудить это с психологом, с подругой — какими-то экологичными способами пережить, например, сесть и написать письмо обидчику. Это будет более безопасно для человека, нежели вступать в общение», — рекомендует она.

Также Максимова добавила, что если ответить все-таки хочется, то стоит выбрать правильную форму общения с интернет-агрессором. Лучше всего, по ее мнению, в таком случае подойдут «я-сообщения». Речь идет о высказывании человека о своих чувствах или пожеланиях с опорой на собственные мысли и эмоции, в которых он не задевает окружающих и не обвиняет их в чем-либо.

«Надо говорить о себе, например: „Когда ты пишешь мне это, я чувствую несправедливость, злюсь, обижаюсь. Мне бы хотелось, чтобы ты так не писал“, а не „Ты дурак“. Если даже после этого человек продолжает отвечать агрессивно, то тогда лучше разговор не продолжать. Потому что „я-сообщения“ — это самая адекватная и безопасная формула высказывания своих чувств и претензий», — объяснила Алина Максимова.

Психотерапевт Евгения Лютова в разговоре с NEWS.ru отметила, что на нападки агрессоров в интернете не стоит отвечать сразу же. Она считает, что лучше всего подождать какое-то время и успокоиться.

«Как бы тяжело ни было, нужно закрыть страницу и отвлечься. Вернуться к переписке можно на следующий день, когда эмоции поулягутся. Не стоит тратить драгоценное время на то, чтобы отдавать свою же энергию недоброжелателям. Да и при мгновенном ответе есть риск стать таким же троллем: на эмоциях это происходит незаметно», — посоветовала Евгения Лютова.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как не стать жертвой нападок

По мнению Алины Максимовой, никто не защищен от нападок в интернете, ведь «можно написать самую безобидную вещь, и она вызовет море агрессии». Поэтому нужно стараться писать максимально корректно, не задевать ничьи чувства, не переходить на личности, считает психолог.

«Опять же лучше говорить про себя, через „я-сообщения“. Если есть какая-то острая тема, то оговариваться, что читатели могут думать по-другому, и это нормально», — говорит Алина Максимова.

А Илья Кирия считает, что минимизировать риск стать жертвой агрессоров можно, соблюдая элементарные правила цифровой гигиены.

«Считайте, что наш профиль в Сети — это наш в некотором смысле цифровой двойник, наше посольство в цифровом мире. Мы должны следить за тем, чтобы там не появлялся кто попало. Вот это способ себя от этого обезопасить», — говорит он.

Илья Кирия посоветовал не добавлять к себе в друзья, в чаты незнакомых людей и не доверять им, даже если в аккаунте «висит» много фотографий.

Почему люди стали более тревожными и агрессивными

По словам Алины Максимовой, общий уровень тревожности в обществе повысился в 2020 году — с приходом пандемии COVID-19. Именно тогда, говорит она, к психологам стали чаще обращаться с тревожностью. После этого началась спецоперация, объявили частичную мобилизацию, что тоже сильно повлияло на состояние людей — они стали еще более взвинченными.

«Люди уже не могут сами справляться со своими чувствами, эмоциями. Эта ситуация неопределенности провоцирует агрессию. И в последнее время все усиливается и усиливается. Без работы не сидим», — сказала психолог.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Можно ли бороться с агрессорами и троллями в Сети

В связи с тем, что количество жертв кибербуллинга постоянно растет, возникает вопрос: возможно ли бороться с интернет-агрессорами? По мнению Ильи Кирии, в этом вопросе все зависит от степени вовлеченности общества.

«Волшебной пилюли, конечно, нет. Наверное, подобного рода вещи можно минимизировать за счет вовлеченности самого сообщества. Нужно, чтобы как можно больше людей понимали, как на это реагировать или, наоборот, не реагировать. [Тогда] люди сами внутри своих сообществ в цифровом мире начнут наводить порядок», — говорит Илья Кирия.

По его словам, в таком случае конфликты, возникающие в цифровом пространстве, не будут «вируситься», что тоже в какой-то степени отобьет интерес троллей и агрессоров заниматься травлей. Кроме того, Илья Кирия считает, что необходимо создать набор правил поведения в интернете.

«Мы привыкли к тому, что есть вещи, которые в обычном мире являются неприличными. Например, зевать, не закрывая рот рукой, есть руками там, где можно есть вилкой и ножом. Такие же правила должны появиться и в цифровой коммуникации. И они появляются, просто небыстро», — говорит он.

Илья Кирия добавил, что в вопросе борьбы с кибербуллингом полагаться на новые запретительные законы не стоит, это неэффективно: «Где-то что-то ограничить — это самый классический способ сейчас попытаться что-то регулировать в интернете. Это путь в никуда, потому что любое запрещение приводит к тому, что возникает еще больший интерес к тому, что запрещается».

Читайте также:

10 лет в «телеге»: сможет ли Telegram заменить весь интернет

Названы пять знаков зодиака, склонных к буллингу

Раздача интернета с телефона снова станет бесплатной. Поднимут ли тарифы?