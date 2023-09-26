Психолог рассказала, как побороть эмоциональное выгорание Психолог Дугенцова: хроническую усталость можно побороть, сменив сферу работы

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С наступлением осени учащаются случаи профессионального и эмоционального выгорания, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, о выгорании свидетельствуют упадок сил, постоянное нежелание идти на работу и общаться с людьми.

Нежелание общаться с коллегами, мысли о том, как я ненавижу свою работу, говорят о профессиональном выгорании, и такие случаи не редкость. При депрессии общая картина мира выглядит серой и нерадостной, при профессиональном выгорании — лишь то, что связано с работой. В таких ситуациях можно взять длительный отпуск или обратиться за помощью к психологу, однако я бы советовала полностью поменять сферу деятельности. Уровень работы в таком состоянии не самый лучший, и это будет влиять как на сотрудника, так и на работодателя, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что профессиональная деятельность не должна затмевать обычную жизнь с её маленькими радостями, важно иметь хобби, путешествовать, общаться с друзьями. Какой бы важной и прибыльной не была работа, человеку нужен отдых, даже если это отражается на финансах.

Ранее сексолог Александра Миллер рассказала, что будучи в отношениях, люди должны сохранять умение веселиться и наслаждаться жизнью, чтобы избежать ссор с партнерами. По ее словам, когда эти способности пропадают, наступает психологическая старость и возлюбленные перестают быть друг другу интересны.