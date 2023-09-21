Парам рассказали, как не позволить осенней депрессии рассорить их Сексолог Миллер: парам важно уметь наслаждаться жизнью, чтобы избежать ссор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Будучи в отношениях, люди должны сохранять умение веселиться и наслаждаться жизнью, чтобы избежать ссор с партнерами, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, когда эти способности пропадают, наступает психологическая старость и возлюбленные перестают быть друг другу интересны.

Полный креатив и умение веселиться, наслаждаться жизнью — это и есть зерно того, чтобы люди меньше ссорились и больше кайфовали вместе. Когда у человека пропадает ощущение детскости, умение играть, тут наступает психологическая старость, которая не говорит о возрасте, — сказала Миллер.

Кроме того, она посоветовала иметь личное пространство, поскольку люди надоедают друг другу. Как объяснила сексолог, чем больше очень тесной коммуникации, тем больше поводов для ссор. По ее словам, даже на отдыхе каждому нужно иметь свое хобби: девушка, например, может сходить на массаж или на несколько часов в SPA.

Лучше иметь и совместные хобби — заниматься теннисом, вместе путешествовать, креативить. Можно даже говорить о каких-то элементарных, сделанных из ничего, семейных праздниках, потому что красиво накрытый семейный стол скрашивает серые будни. Это меняет настроение, — объяснила эксперт.

Миллер также дала совет женщинам больше заниматься своими делами. Эксперт считает, что такие девушки более привлекательны, чем те, что только «служат» мужчине и растворяются в нем. По словам сексолога, подобное поведение раздражает, оно асексуально, а сама женщина превращается в обслуживающий персонал.

Но парам лучше не забывать про небольшие, милые романтические сюрпризы, это всегда зажигает костер, куда нужно периодически подбрасывать дровишек в виде романтического ужина, совместного SPA. Совместное написание картин, даже если люди не умеют писать картины. Есть классная тема — писать картины разными частями тел. Это интересно и весело романтично и очень сближает. Такую эмоциональную картину можно повесить в спальне или в новой квартире при новоселье, — предложила сексолог.

Ранее семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина раскрыла основные причины супружеской неверности. Она уточнила, что для некоторых интимная близость занимает первое место среди потребностей. Если же для партнера секс не является приоритетом, возникает дисгармоничный союз.