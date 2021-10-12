Названы пять знаков зодиака, склонных к буллингу

Названы пять знаков зодиака, которые больше остальных склонны к издевательствам над другими. Больше всех высмеивать окружающих любят стрельцы. Об этом сообщает издание Times of India.

При этом отмечается, что рождённые под этим знаком зачастую не осознают , что обижают кого-то. На втором месте оказались тельцы, люди этого знака являются беспощадными и мстительными.

За ними следуют близнецы, которые могут участвовать в травле, а затем успокаивать жертву. Автор статьи отмечает, что таким образом представители этого знака получают эмоциональную отдачу с обеих сторон. Далее идут водолеи, которые любят стравливать людей ради причинения боли. На последнем месте овны. Они, по словам автора, любят обижать более слабых людей.

Ранее были названы женские ароматы, которые вызывают у мужчин отвращение. Самым неприятным запахом мужчины считают одеколон, который отталкивает на подсознательном уровне, так как он ассоциируется с мужским ароматом.

Немалую роль играют и компоненты определённых духов. Так, например, мускус, сандал, ваниль, ландыш слишком ярко выделяются на фоне других запахов. Они способны полностью замаскировать телесный аромат женской кожи.