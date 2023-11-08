Раздача интернета с телефона снова станет бесплатной. Поднимут ли тарифы? Эксперт Муртазин: допуслуги операторов могут подорожать в два раза в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильные операторы согласились отменить плату за режим модема, то есть раздачу интернета с сотового телефона. Скоро такая услуга снова станет бесплатной. Но проблемы с обновлением и ростом цен на оборудование никуда не делись, и операторам все еще нужно увеличивать выручку. За счет чего это могут сделать в следующем году, расскажет NEWS.ru.

Как россияне смогли добиться отмены платы за режим модема

В ФАС в августе поступило множество обращений от абонентов, которые жаловались на взимание платы за раздачу интернета с мобильных телефонов. Тогда же ведомство обратилось к операторам с требованием объяснить, почему они ввели плату за превращение смартфона в точку доступа, однако в компаниях не смогли предоставить «достаточного экономического, технологического или иного обоснования» такой практики.

В результате 18 сентября Федеральная антимонопольная служба России обязала сотовых операторов МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 перестать брать с пользователей плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщает пресс-служба ФАС.

В ведомстве уточнили, что в действиях сотовых операторов усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку они «навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи». В случае неисполнения операторами требования ФАС вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства, уточнила пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда операторы отменят плату за раздачу интернета

«МегаФон» отменил плату за режим модема на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября. При этом в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои, связанные с отменой тарификации функции по раздаче, пояснили в ФАС.

Tele2, сославшись на технические особенности по перенастройке тарифных планов, сообщил, что отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря.

«Билайн» же, по данным ФАС, сделает это на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. В отношении же тарифов с безлимитным интернетом компания еще оценивает сроки перехода на бесплатную раздачу. Тем не менее, как сообщили в ФАС, конкретизировать даты «Билайн» должен тоже до 1 декабря.

Только МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов. И все же 7 ноября компания выпустила пресс-релиз о том, что отменит плату за режим модема для тарифов с предоплаченными пакетами трафика. При этом оператор предупредил, что в связи с «техническими особенностями реализации раздачи» для отмены платы «может потребоваться некоторое время».

Сохранится ли качество раздаваемого интернета

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, решение с введением платы за режим модема было не самым удачным. «У потребителей действительно возник вопрос. Почему они оплатили пакет интернета, и за его раздачу у них заберут деньги еще раз?» — сказал NEWS.ru эксперт.

В беседе с NEWS.ru гендиректор аналитического проекта TelecomDaily Денис Кусков отметил, что операторы могут сделать раздачу интернета бессмысленной, просто урезав скорость потока трафика. «И тогда эта функция просто станет ненужной», — констатировал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли операторы как-то компенсировать потери в деньгах

Между тем у операторов по-прежнему сохраняется необходимость в обновлении оборудования — от базовых станций до модемов, которые стало сложнее доставлять из-за границы из-за санкций. Кроме того, стоимость этого оборудования сильно растет из-за курса доллара. Из-за этого же операторы вынуждены поднимать зарплаты своим сотрудникам. Все это требует роста выручки. И возникает вопрос — откуда ее взять?

Кусков допускает, что отдельные дополнительные услуги операторов могут подорожать. Более категоричен Муртазин. «Дорожать будут все допуслуги, которые не входят в тариф и оплачиваются отдельно. Рост цен в зависимости от услуги составит от 50% до 100%», — сказал он, отвечая на вопрос, как операторы будут компенсировать потери выручки в следующем году. То есть в 1,5–2 раза вырастут в цене дополнительные пакеты минут, СМС и гигабайтов, определители номеров, функции замены гудков на мелодии, безопасные антивирусные режимы и прочие опции.

Как сегодня регулируются тарифы на связь

Формально — никак. Но в 2022 году операторам разрешили повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию. То есть если инфляция за год составила, к примеру, целевые для ЦБ 4% (это тот уровень инфляции, к которому стремится регулятор), то рост тарифов не может превышать те же 4%, но может быть ниже. Причем о любом повышении каждому из действующих операторов желательно уведомлять ФАС заранее — за две недели до изменения сеток тарифов.

В июле 2023 года компании просили правительство разрешить им поднимать тарифы на 5% сверх уровня инфляции, объясняя это необходимостью модернизации сетей. Минцифры добро на это пока не давало, но проблемы операторов связи там, кажется, понимают. В ведомстве отмечали, что индексация тарифов возможна при соблюдении нескольких условий. Во-первых, операторы должны сделать так, чтобы услуги связи были по карману всем группам населения. Во-вторых, рост цен должен быть не резким, а поэтапным. Наконец, в-третьих, правительство должно получить у компаний гарантии того, что они вложатся в обновление сетей.

Как вырастут тарифы на мобильную связь в 2024 году

Кусков считает, что отмена платного режима модема не повлечет за собой чрезмерный рост тарифов и они продолжат расти на уровне инфляции — 10–12% в год. Если, конечно, правительство не разрешит в итоге операторам повышать цены сильнее в целях своего развития. Муртазин тоже считает, что рост цен на основные услуги операторов останется в рамках инфляции.

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