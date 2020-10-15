Правила инфогигиены: как россиянам без нервов читать новости в пандемию

Пандемия коронавируса заполнила всё мировое информационное пространство. Новостей, так или иначе связанных с волнующей всех темой, стало слишком много. От переизбытка разной информации у многих жителей нашей страны повысилась тревожность и им стало всё сложнее ориентироваться в потоке происходящих событий, утверждают специалисты. Вместе с экспертами NEWS.ru разобрался, как не перегружать себя лишними новостями и в чём заключается безвредное чтение.

Без кота в мешке

Первое правило инфогигиены гласит — выбирайте конкретные и проверенные информационные источники. Исходя из этого, не стоит доверять новостным агрегаторам. Как пояснил NEWS.ru доцент кафедры теории и практики журналистики АлтГУ Владимир Витвинчук, они собирают «всё подряд по неизвестному принципу» и действуют на таких алгоритмах, которые могут функционировать не в интересах читателя, а скорее рекламодателя.

Эксперт уточнил, что сами новости нужно «потреблять» в умеренном количестве. Лучше сконцентрировать своё внимание на полноценном познавательном контенте. В разумных пределах можно также читать и смотреть развлекательные новости и видео — это послужит хорошей разгрузкой и релаксацией.

Почва для размышлений

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По мнению Владимира Витвинчука, вторым правилом инфогигиены должна стать дозированность потребления контента. Поэтому не должно быть никаких новостей до завтрака, во время еды и за два часа до сна. Пищу для ума лучше принимать в перерывах — до обеда и перед ужином. С этим выводом согласна и психолог Марина Слинькова. Специалист добавила, что читать новости тоже необходимо правильно.

Нужно осознанно читать новости. Останавливать себя и задавать внутренние вопросы: «Зачем мне эта информация? Как изменится моя жизнь сейчас, если я снова пролистаю ленту?» Если никак или ответ будет негативный, то стоит отказаться от такого потребления информации. Так что необходимо анализировать, всё время возвращаться к себе и вести внутренний диалог, структурировать информацию. В этот момент мы как раз и занимаемся её интеллектуальным перевариванием. Марина Слинькова психолог, психотерапевт психолог, психотерапевт

По мнению эксперта, следуя этому способу прочтения новостей, россияне не будут испытывать лишней тревоги. Ежедневную повестку, в которой много «ковидного контента», будет легче анализировать в том числе в беседе. Психолог считает, что если в разумном количестве обсуждать новости с родными и коллегами, то информационной перегрузки у россиян не произойдёт.

Коварные «цифровые соски»

Как рассказал NEWS.ru другой специалист, первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в бесконечном потоке новостей нужно опасаться и фейков, которых много в мессенджерах и соцсетях. Они очень негативно сказываются на нашем восприятии информации в целом.

Сейчас смартфоны для нас — это как цифровые соски, помогающие справиться с депрессией, тревогой и страхами, но всё это ведь появляется из соцсетей. И там есть достаточно много фальшивых новостей. В итоге люди часто оказываются в замкнутом кругу — сначала читают, например, какой-то фейк про коронавирус в сети, дрожат после этого. А потом начинают читать фейковые рецепты, как справиться с этой инфекцией. Поэтому не стоит доверять сомнительным источникам. Александр Малькевич первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

Эксперт заключил, что, согласно исследованиям, фейки в социальных сетях распространяются в шесть раз быстрее настоящих новостей. Так что, как гласит народная мудрость, нужно смотреть в оба.