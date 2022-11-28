Терапевт рассказала, для кого опасна «барическая пила» Терапевт Бобыкина: «барическая пила» опасна для людей с заболеваниями сердца и сосудов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-терапевт Инна Бобыкина рассказала NEWS.ru об опасности так называемой барической пилы, во время которой особенно страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией. По ее словам, им необходимо принимать назначенные препараты, а также избегать алкоголя, соленой и острой пищи и избыточных физических нагрузок.

В первую очередь страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с гипертонией, перенесшие сосудистые катастрофы — инсульты, инфаркты, метеозависимые, с неврологическими заболеваниями — энцефалопатия или какие-то другие заболевания нервной системы, больные сахарным диабетом, — пояснила терапевт.

Она рекомендовала таким людям принимать назначенные таблетки, не увеличивая дозировки самостоятельно, и иметь при себе препараты для снижения давления. По ее словам, подверженные действию «пилы» жалуются на тошноту, рвоту, головную боль, головокружение, также у них может темнеть в глазах.

Синоптик Михаил Леус ранее рассказал, что в ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. По его словам, давление выйдет на пик к вторнику, 29 ноября: в этот день показатели дойдут до отметки 765 мм ртутного столба, таким образом, значения окажутся выше нормы на 17–19 единиц.

В свою очередь терапевт Ирина Ярцева назвала движение и физическую активность наиболее эффективным способом подготовиться к скачкам атмосферного давления и порекомендовала пожилым людям заниматься скандинавской ходьбой для профилактики метеозависимости. Также эксперт уточнила, что на изменения погоды больше реагируют эмоциональные люди, которые больше подвержены стрессу.