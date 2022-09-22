Терапевт рассказал, кому могут навредить занятия сексом Терапевт Абакумов: секс может привести к приступу у людей с заболеваниями сердца

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По уровню физической нагрузки секс сравним с бегом трусцой, а значит он ускоряет сердечный ритм и способен навредить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал врач-терапевт Олег Абакумов в бесед с Lenta.ru. При этом для здоровых людей риски минимальны, утверждает он.

При любых физических нагрузках увеличивается нагрузка на сердце, из-за чего оно начинает биться чаще, в этом плане секс можно сравнить с бегом трусцой. Интимная близость никак не повредит людям, которые хорошо себя чувствуют и не имеют в анамнезе никаких сердечно-сосудистых патологий, — заявил врач.

По его словам, высокое давление, перебои в работе сердца и боль в области груди, нехватка воздуха при ходьбе или подъеме на третий этаж, а также отеки ног — это признаки того, что сердце испытывает повышенную нагрузку. В таком случае физические нагрузки, в том числе секс, могут привести к сердечному приступу.

Перегрузка в таком случае может спровоцировать отрыв тромба, который при закупорке сосуда может вызвать инфаркт, инсульт, тромбоз легочной артерии — предупредил специалист.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что люди с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов, а также испытывающие сильный стресс, имеют повышенную вероятность возникновения инсульта. Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, так как у них часто повышен холестерин, а также курящие и злоупотребляющие алкоголем.