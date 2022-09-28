Терапевт пояснила, о каких болезнях говорит изменение ногтей Терапевт Чернышева: изменение формы ногтей может говорить о тяжёлых заболеваниях легких

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Если ногти неожиданно поменяли форму и сделались более выпуклыми или ребристыми, это может свидетельствовать о тяжелых хронических заболеваниях легких, предупредила в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, появление на ногтях белых пятен или полос говорит о дефиците витаминов и минералов. Однако чаще всего структура и цвет ногтя нарушаются при грибковой инфекции — тогда он становится тусклым, ломким и утолщенным, уточнила врач.

При хронических заболеваниях дыхательной системы, при тяжелых заболеваниях легких часто ногти меняют форму, становятся чрезмерно выпуклыми или ребристыми, — подтвердила специалист.

Чернышева подчеркнула, что грибковая инфекция является наиболее распространённой причиной изменений ногтевой пластины, связанных с какими-либо болезнями. По ее словам, в этом и других случаях следует обратиться к специалисту, который назовёт точную причину проблем и назначит нужное лечение.

Дерматолог и косметолог Светлана Волкова ранее рассказала, что перед лечением грибка ногтей необходимо сдать комплексный анализ, с помощью которого врач сможет назначить те препараты, которые эффективно справятся с задачей. Врач объяснила, что иногда дополнительно к назначенным лекарствам используют кератолические средства, такие как мочевина и салициловая кислота, они облегчают доставку препаратов в толщу ногтя и ткани ногтевого ложа, где особо плотно локализуются грибки.