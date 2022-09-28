Если ногти неожиданно поменяли форму и сделались более выпуклыми или ребристыми, это может свидетельствовать о тяжелых хронических заболеваниях легких, предупредила в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, появление на ногтях белых пятен или полос говорит о дефиците витаминов и минералов. Однако чаще всего структура и цвет ногтя нарушаются при грибковой инфекции — тогда он становится тусклым, ломким и утолщенным, уточнила врач.

При хронических заболеваниях дыхательной системы, при тяжелых заболеваниях легких часто ногти меняют форму, становятся чрезмерно выпуклыми или ребристыми,подтвердила специалист.

Чернышева подчеркнула, что грибковая инфекция является наиболее распространённой причиной изменений ногтевой пластины, связанных с какими-либо болезнями. По ее словам, в этом и других случаях следует обратиться к специалисту, который назовёт точную причину проблем и назначит нужное лечение.

Дерматолог и косметолог Светлана Волкова ранее рассказала, что перед лечением грибка ногтей необходимо сдать комплексный анализ, с помощью которого врач сможет назначить те препараты, которые эффективно справятся с задачей. Врач объяснила, что иногда дополнительно к назначенным лекарствам используют кератолические средства, такие как мочевина и салициловая кислота, они облегчают доставку препаратов в толщу ногтя и ткани ногтевого ложа, где особо плотно локализуются грибки.