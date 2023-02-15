Терапевт перечислил влияющие на похудение факторы Терапевт Белан предупредил о негативном влиянии стресса на похудение

Фото: shutterstock.com

Кортизол, известный для многих как «гормон стресса», может негативно повлиять на похудение, предупредил врач-терапевт Кирилл Белан. Специалист пояснил, что при стрессе начинает расти уровень глюкозы и холестерина в крови, из-за чего появляется лишний вес, сообщает KP.RU. Еще одним фактором, который может негативно сказаться на наборе веса, является недосып.

Недосып — мощнейший стрессовый фактор. Он вызывает гиперсекрецию, то есть буквально зашкаливающую выработку кортизола. Из-за одной ночи без сна уровень этого гормона может повыситься в два раза, — подчеркнул врач.

По словам специалиста, жир эффективно сжигается во время глубокой фазы сна. Это связано с активной выработкой гормона роста, который также положительно влияет на состояние кожи. Недосып может вызывать чувство голода, которое трудно удовлетворить.

Набору веса также может поспособствовать повышенный уровень инсулина и низкий уровень гормонов щитовидной железы. Белан предупредил, что вес зависит от разнообразия кишечной микробиоты: чем больше различных бактерий в организме человека, тем он стройнее. Для того, чтобы микробиота была насыщена, специалист рекомендует есть больше фруктов, исключить фастфуд и употреблять пробиотики.

Белан назвал еще одним фактором набора веса отсутствие солнца. Нехватка витамина D вызывает склонность к полноте. Кроме того, врач отметил, что серотонин, который можно получить за счет солнечных лучей, не только положительно влияет на эмоции, но и снижает чувство голода.

Диетолог Антонина Саволюк ранее объяснила, что питание до и после тренировок зависит от того, пытается ли человек набрать массу или наоборот сбросить. По ее словам, в первом случае в течение двух часов до занятий следует есть пищу с легкоусвояемым белком, например, смузи на йогурте или кефире с сельдереем, шпинатом или бананами.