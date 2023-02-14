Диетолог дала рекомендации по питанию до и после тренировок Диетолог Саволюк посоветовала есть белковую пищу для набора массы перед тренировкой

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Рекомендации по питанию до и после тренировок отличаются в зависимости от того, пытается человек набрать мышечную массу или он хочет сбросить лишний вес, рассказала «Москве 24» диетолог Антонина Саволюк. По ее словам, в первом случае в течение двух часов до занятий следует есть пищу с легкоусвояемым белком, например, смузи на йогурте или кефире с сельдереем, шпинатом или бананами.

В рационе тех, кто хочет нарастить мышечную массу, должно быть больше белка. Причем не обязательно животного, растительный тоже прекрасно подойдет. Поэтому перед тренировкой к длинным углеводам хорошо добавить орехи, — пояснила Саволюк.

В случае, если необходимо сбросить лишние килограммы, перед тренировкой следует сделать небольшой перекус со сложными углеводами, объяснила врач. Для этого подойдут сухофрукты, каша или смузи с цельными злаками.

Чтобы сбросить лишний вес, после тренировки важно не есть хотя бы два часа, тогда организм будет расходовать гликоген и запасы жира, рассказала диетолог. Также нужно пить побольше воды, она заглушит чувство голода.

Врач предупредила: до и после тренировки не стоит есть много тяжелой пищи с большим содержанием животного белка и быстрых углеводов. Такое питание потребует напряжения от пищеварительной системы и создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Диетолог Наталья Артемьева ранее посоветовала сделать акцент на белки в сочетании с клетчаткой в питании после тренировок. По ее словам, после занятий организму обязательно нужны полезные жиры. Также можно добавить в рацион аминокислоты, которые помогают усваиваться белкам, уточнила эксперт.