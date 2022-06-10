Врач-генетик посоветовала, как питаться после тренировок Врач-генетик Артемьева посоветовала, как питаться после тренировок

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В вопросе питания после тренировок нужно сделать акцент на белки в сочетании с клетчаткой, рассказала врач-генетик и диетолог Наталья Артемьева «Газете.Ru». Обязательно нужны полезные жиры, также можно добавить аминокислоты, которые помогают усваиваться белкам.

Важно поддерживать фундамент для роста и гармонизации своего организма, а для этого в рационе должно быть оптимальное содержание белка. Не всем подходит высокобелковое питание, однако, поэтому можно добавить в рацион комплекс незаменимых аминокислот, предпочтительно в L-форме, что способствует их быстрому и эффективному усвоению. Именно аминокислоты участвуют в процессе образования белка, — сообщила Артемьева.

Она также посоветовала укреплять нервную систему и мышцы с помощью комплексов, содержащих кальций, магний и цинк в органической хелатной форме. Что касается углеводов — их количество лучше снизить, но не убирать полностью, считает Артемьева.

Российская фигуристка Алёна Косторная ранее высказалась о правильном питании для спортсменов. По её словам, диеты наносят вред атлетам, вместо них должен быть грамотно сбалансированный рацион. Ограничения же ведут к тому, что сразу хочется есть всё.