«Это ужасно и отвратительно»: фигуристка Косторная о диетах Фигуристка Косторная рассказала о вреде диет для спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алёна Косторная

Российская фигуристка Алёна Косторная высказалась о правильном питании для спортсменов, сообщает «Спорт-Экспресс». По её словам, диеты наносят вред атлетам, так как запретный плод всегда сладок.

Это ужасно и отвратительно. Диета — это вообще неправильно. Должен быть грамотно сбалансированный рацион, при этом без ограничений. Как только ставишь себе ограничение, сразу хочешь все есть. Запретный плод сладок, — заявила Косторная.

Косторная также рассказала о вреде постоянных взвешиваний. По её словам, это негативно отражается на психологическом состоянии спортсменов.

В апреле Косторная заявила, что повышение возрастного ценза в фигурном катании станет большим плюсом и пойдёт ей на пользу. Спортсменка в 2020 году стала чемпионкой Европы.