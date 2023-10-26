Тепляковым не дали квартиру: как многодетная «семья гениев» живет в однушке Многодетной семье Тепляковых отказали в льготной квартире в Москве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Состоящая из десяти человек семья Тепляковых получила отказ на льготное получение квартиры в Москве и вынуждена проживать в однушке площадью 30 квадратных метров. Что известно об их жизни, почему не выделили новую жилплощадь?

Как живет семья Тепляковых в однушке

О Евгении Теплякове и его многодетной семье, где воспитывается восемь детей, стало известно после того, как одна из дочерей мужчины — Алиса — была принята в МГУ в возрасте девяти лет. Из-за большого внимания общественности глава семьи завел личный YouTube-канал, где рассказывает особенности их жизни.

На днях Евгений Тепляков заявил, что его семье трудно уживаться на 30 квадратных метрах. Жилищную ситуацию он назвал страшной.

«В однокомнатной квартире площадью в 30 квадратных метров, как вы понимаете, не развернешься и не пошикуешь. <...> Мы малообеспеченная семья, моя зарплата 50 тысяч рублей. Это страшная ситуация, но какая есть. Нужно очень многим жертвовать, чтобы учить детей», — рассказал он.

Тепляков в начале октября сообщил, что подал документы для постановки семьи на жилищный учет как нуждающейся в улучшении условий.

Почему Тепляковым не дали новую квартиру в Москве

Тепляков накануне сообщил, что получил отказ в предоставлении квартиры. По его словам, трудности появились из-за неверного оформления и сбора необходимых для предоставления льгот документов.

«Нам пришел отказ. На каких основаниях? У Натальи Аркадьевны, у нашей любимой Наташеньки, самой лучшей и замечательной женщины, до которой некоторым хейтершам как до Луны пешком, нет справки о том, что у нее не было квартиры в Чебоксарах в возрасте пяти лет», — поделился глава семьи на YouTube.

По словам Евгения Теплякова, претензии также были насчет непредоставления сведений о личном автомобиле и отсутствия справки о доходах. Однако мужчина утверждает, что он подавал эти документы.

«Будем опять пытаться собирать документы. Если честно, бред — пятилетний ребенок должен доказывать, что у него собственности не было? Пока вот так. Не то чтобы совсем безнадежно», — заявил он.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с NEWS.ru обратила внимание, что в столичном регионе с особым вниманием подходят к вопросу улучшения жилищных условий многодетных семей и, вероятнее всего, после предоставления полного перечня документов ситуация Тепляковых может быть разрешена.

«Это многодетная семья. Москва относится к числу тех территорий, кто больше всего оказывает мер социальной поддержки в защите обеспечения многодетных семей. Предоставляется жилье в случае, если действительно нет желания со стороны семьи скрыть собственные источники решения этой проблемы», — отметила Останина.

На какие деньги живет семья Тепляковых

Тепляков является руководителем частного детского сада, в котором, как он утверждает, воспитывает гениев. По словам мужчины, его зарплата составляет 50 тысяч рублей.

Также семья принимает пожертвования. По словам Евгения Теплякова, последний перевод на карту пришел в размере 14 тысяч рублей.

«Это большие деньги. Хотя, если честно, у нас были ситуации, когда переводили больше, но это было очень давно, и там отдельная история. <...> Купим детям что-нибудь хорошее на эти деньги. Планшет или полпланшета, или два планшета. Посмотрим. Вуз оплатим. Или два», — поделился глава семьи.

В ответ на комментарии пользователей о том, для чего семье переводить деньги, Тепляков заявил, что не против принимать другие меры поддержки.

«Правильно, лучше купить нам квартиру. Мы тоже так считаем, но, к сожалению, никто не покупает», — сказал он.

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