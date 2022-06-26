Младший брат вундеркинда Тепляковой побил рекорд сестры Младший брат вундеркинда Тепляковой Хеймдалль окончил школу в восемь лет

Фото: Соцсети

Евгений Тепляков

Младший брат вундеркинда Алисы Тепляковой Хеймдалль окончил школу в восемь лет, улучшив рекорд сестры на полгода, сообщает «Комсомольская правда». Отец мальчика Евгений также опубликовал в личном блоге фотографии, на одной из которых восьмилетний Хемик с ленточкой выпускника позирует на школьной сцене, а на второй — держит почетную грамоту за выдающиеся успехи в обучении, подписанную директором 626-й школы Ольгой Гордиец.

Именно в этой школе дети Тепляковых прошли аттестацию, так как родители сами обучают их всему в семейном детском саду «Журавушка». Первой аттестат получила Алиса — ей тогда было девять лет. А Хемик улучшил результаты сестры, окончив 11 классов в восьмилетнем возрасте: теперь он сможет поступить в вуз на год раньше Алисы.

Неделю назад отец юных дарований намекал на дальнейшую судьбу Хеймдалля, отметив, что он получил «шикарные баллы» при сдаче ЕГЭ по профильной математике. Тепляков-старший добавил, что с такими результатами можно поступить на мехмат или на высшую математику и кибернетику (ВМК). У самого Евгения два диплома МГУ о высшем образовании — психология и ВМК.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алиса Теплякова перевелась из МГУ в РУДН. Студентка факультета психологии так и не сдала зимнюю сессию. Позже в университете дружбы народов опровергли эту информацию, назвав ее недостоверной.