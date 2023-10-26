В Госдуме отреагировали на отказ дать новую квартиру семье Тепляковых Депутат Останина: семье Тепляковых следует обратиться к мэру Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме нет возможностей оказать материальную поддержку семье Тепляковых, им следует обратиться к мэру Москвы, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, также необходимо разобраться в аргументации отказа предоставить Тепляковым квартиру в столице.

Каких-либо мер материальной поддержки у нас нет, но мы можем обратиться к мэру Москвы. Важно знать, какова аргументация отказа, понимание того, что они живут на одной площади, — сказала Останина.

Она добавила, что Москва относится к числу тех территорий, кто больше всего оказывает мер социальной поддержки в защите обеспечения многодетных семей. При этом власти всегда предоставляют жилье, если действительно нет желания со стороны семьи скрыть собственные источники решения этой проблемы, отметила депутат.

Ранее отец 10-летней студентки Алисы Тепляковой Евгений Тепляков рассказал на YouTube-канале «Учимся с Алисой», что им перевели пожертвования в размере 14 тысяч рублей. Отец многодетной семьи поблагодарил подписчиков, но отметил в комментариях, что лучше бы им купили квартиру.

До этого сообщалось, что семья Тепляковых опубликовала номер банковской карты и попросила подписчиков помочь с оплатой обучения для детей-вундеркиндов. Сейчас восемь детей вместе с родителями ютятся в однокомнатной квартире.