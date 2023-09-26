Отец Алисы Тепляковой попросил подарить им квартиру вместо пожертвований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Тепляков, отец 10-летней студентки Алисы Тепляковой, рассказал на YouTube-канале «Учимся с Алисой», что им перевели пожертвования в размере 14 тысяч рублей. Отец многодетной семьи поблагодарил подписчиков, но отметил в комментариях, что лучше бы им купили квартиру.

Там перевели 14 тысяч рублей двумя платежами. 12 500 и полторы. Это прямо реально очень много, большое спасибо, спасибо человеку, которому не жалко 12,5 тысячи рублей. Это большие деньги. Хотя, если честно, у нас были ситуации, когда переводили больше, но это было очень давно, и там отдельная история. <...> Купим детям что-нибудь хорошее на эти деньги. Планшет или полпланшета, или два планшета. Посмотрим. Вуз оплатим. Или два, — сказал Тепляков.

В комментариях к ролику один из подписчиков спросил, зачем нужно переводить семье деньги.

Правильно, лучше купить нам квартиру. Мы тоже так считаем, но, к сожалению, никто не покупает, — ответил автор канала.

Как пишет Telegram-канал «НеМалахов», ранее семья Тепляковых опубликовала номер банковской карты и попросила подписчиков помочь с оплатой обучения для детей-вундеркиндов. По информации канала, сейчас восемь детей вместе с родителями ютятся в однокомнатной квартире. «НеМалахов» пишет, что мать Наталья беременна девятым ребенком, но отец семейства не комментирует эту тему.

Ранее завкафедрой психологии личности МГУ академик Александр Асмолов высказал мнение, что отец Алисы Тепляковой, которая в девятилетнем возрасте поступила на психологический факультет МГУ, «использовал свою дочь для зарабатывания денег». Асмолов назвал Евгения Теплякова бандитом и признался, что «даже не хочет о нем говорить».