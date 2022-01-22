«Не вундеркинд»: МГУ отказался от индивидуального обучения Алисы Тепляковой

Завкафедрой психологии личности психологического факультета МГУ, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Асмолов сообщил NEWS.ru об отказе СПЧ от создания совместного со специалистами плана индивидуального обучения Алисы Тепляковой в МГУ. По мнению Асмолова, девятилетняя студентка психфака не является вундеркиндом, её отцу Евгению Теплякову лучше забрать документы дочери из университета и перевести девочку в школу юного психолога. Профессор МГУ заявил, что «программа факультета психологии и дальнейшее развитие Алисы как личности несовместимы».

Говоря об Алисе Тепляковой, Александр Асмолов отметил, что «мы имеем дело не с вундеркиндом, а с дрессурой памяти».

Александр Асмолов Сергей Булкин/NEWS.ru

У ребёнка возникла резкая дисгармония между познавательным и личностным развитием, и сейчас главное — выработать подходы к мотивирующим средам, в которых бы Алиса развивала свою личность, а не перепрыгивала, как на трамплине, через те возрасты, в которых она может общаться со сверстниками, играть, заниматься исследованиями. Девочка перепрыгнула все эти этапы, и в результате её развитие под угрозой, — подчеркнул профессор психологии.

Около месяца назад Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой с призывом «прекратить социально-психологический эксперимент» над Алисой Тепляковой, который, по его мнению, проводит отец девочки. Также он поднял вопрос о прекращении обучения девятилетней студентки в МГУ.

Асмолов отметил активность, с которой все три адресата его письма включились в поиск решения проблемы ребёнка и кофликтной ситуации, сложившейся в ходе обучения девочки на первом курсе факультета психологии. Ряд СМИ сообщили, что уже на следующей неделе может появиться план индивидуального обучения Алисы Тепляковой в МГУ и программа действий по сохранению её психологического здоровья.

Однако Александр Асмолов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что речь идёт только о мерах, направленных на развитие личности Тепляковой. Разработка плана индивидуального обучения Алисы, по его словам, не ведётся и не планируется.

Индивидуальный план обучения Тепляковой — нонсенс! Речь вообще не идёт об обучении. Индивидуальный план обучения — это всё бла-бла. Главная задача сейчас не вкладывание в Алису тех или иных программ, как в робота, а развитие её личности, — отметил Александр Асмолов.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время «будут найдены подходы, которые уменьшили бы трагедию девочки». На вопрос NEWS.ru о том, стоит ли, по его мнению, Евгению Теплякову забрать документы дочери из МГУ, Асмолов ответил, что в этом у него «нет никаких сомнений». Завкафедрой психологии личности отметил незрелость Алисы Тепляковой и посоветовал её родителям перевести дочь из МГУ в школу юного психолога.

Евгений Тепляков n1s2.hsmedia.ru

Вряд ли Алиса Теплякова будет студенткой психологического факультета в традиционном виде. Потому что программа факультета вступает в резкий диссонанс с личностной зрелостью ребёнка девятилетнего возраста. Здесь могут быть другие программы: например, школа юного психолога, которая, я уверен, будет открыта для неё. В них она сможет проявить себя, — заключил специалист.

Ранее Александр Асмолов сообщил, что в результате ситуации, сложившейся вокруг девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, в России может появиться комиссия по поддержке одарённых детей. По его словам, пример Тепляковых поставил много системных вопросов перед образованием: о необходимости поиска индивидуальных путей образования, расширения вариативного образования и поддержки детей с теми или иными формами одарённости.