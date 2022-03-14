Отец студентки МГУ Тепляковой рассказал о работе 9-летней Алисы

Отец 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков в беседе с NEWS.ru рассказал, как обстоят дела у его дочери и чем она сейчас занимается. По его словам, у девочки сейчас всё хорошо. Она прекрасно знает психологию и работает консультантом.

Алиса не будет консультировать должностных лиц недружественных государств. В связи с недружественной политикой с 00 часов 14 марта 2022 года Алиса отказывается проводить какие-либо консультации руководителям недружественных государств, в частности Байдену, Блинкену, Псаки, Елизавете II и членам королевской семьи, а также Борису Джонсону. И она не будет принимать от них оплату в долларах и евро, — отметил Евгений Тепляков.

Отец студентки отметил, что «мест меньше, чем желающих». Сумма консультаций постоянная, она не снижается.

Кроме того, Евгений вспомнил об обучении своей наследницы в МГУ. Он до сих пор считает, что факультет пытался организовать травлю против девочки.

Факультет психологии МГУ на тот момент показал своё лицо, попытался организовать травлю, у нас есть доказательства того что он пытался организовать травлю. У нас есть ответы из МВД, что они посылали всем письма во все инстанции с криками о помощи якобы, на самом деле с тем, чтобы напали на семью. Мы сейчас информацию всю эту получаем, и очень удивлены. То, что происходило, и то, что устроила учебная часть факультета психологии МГУ и декан Зинченко — вообще говоря противоречит тому, что может называться психологом. То, что устроил Асмолов — тоже, но он уже ушёл из СПЧ, наверное, понял, что его действия не соответствуют высокому статусу человека защищающему права человека в РФ. Ребёнок учится, и у него все хорошо, — подытожил собеседник.

Ранее Александр Асмолов — заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета, где учится Теплякова, объяснил NEWS.ru, в чём секрет феноменальных способностей самой известной студентки России.