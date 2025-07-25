Тени не боятся: растения для самых глухих уголков сада

Даже самый затененный участок можно превратить в уютный уголок с зеленью и цветами. Главное — выбрать растения, которым не нужен яркий свет, чтобы радовать глаз в полутени или тени.

Под деревьями, вдоль забора или за домом отлично приживаются хосты, папоротники и астильбы — они любят влажную почву и не выгорают на солнце. Барвинок и медуница красиво разрастаются ковром, не требуя особого ухода. А из съедобного хорошо чувствует себя мята, мелисса и щавель. Эти растения добавят зелени и уюта даже в самых темных уголках участка.

Уход минимальный, а результат радует все лето.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.