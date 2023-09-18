Телефонные мошенники обманули известного дирижера на 2 млн рублей Мошенники обманули дирижера Владимира Понькина на 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижер Владимир Понькин, выступавший перед папой римским, стал жертвой телефонных мошенников во время поездки в Нижний Новгород, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, злоумышленники обманули мужчину на 2 млн рублей, заставив его перевести деньги на «безопасный счет». Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Понькин рассказал, что ему поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками Центробанка России. Они заявили, что его сбережения находятся под угрозой. Для того чтобы спасти деньги, их было необходимо перевести на якобы безопасный счет. После того как дирижер согласился, его также убедили взять кредит.

Всего он передал мошенникам 2 000 065 рублей. Дирижер признается, что из-за плотного графика поездок не знал о существовании такой мошеннической схемы.

В Санкт-Петербурге 71-летняя пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников. Она продала свою недвижимость за 5,6 млн рублей по требованию злоумышленников, представившихся полицейскими. Женщину обвинили в финансировании ВСУ и предложили поучаствовать в схеме по поиску мошенников. После того как она согласилась, ее свели с риелтором, якобы похожим на мошенника. С ним она заключила договор о продаже квартиры, передав риелтору 1,1 млн рублей от суммы проданного жилья. Оставшиеся средства она передала «сотруднику ФСБ».