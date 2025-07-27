Тбилиси на тарелке: странный салат с фасолью и говядиной

Если хотите удивить гостей или разнообразить ужин, попробуйте приготовить салат «Тбилиси». Он сочетает сочную говядину, фасоль, орехи и ароматную зелень — получается питательно, ярко и вкусно. Минимум усилий, максимум впечатлений — рецепт проверен и точно стоит вашего внимания.
Ингредиенты
- Говядина (отварная) — 200 г
- Фасоль — 200 г
- Фиолетовый лук — 1 шт.
- Сладкий красный перец — 2 шт.
- Острый перец — по вкусу
- Грецкие орехи (жареные) — 50 г
- Кинза — 1 пучок
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 4 ст. л.
- Уксус — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 215 ккал
- Белки — 6 г
- Жиры — 16 г
- Углеводы — 14 г
Как приготовить
Шаг 1. Лук нарежьте тонкими полосками, залейте уксусом и оставьте на 10–15 минут. Говядину нарежьте кубиками или соломкой и выложите в миску.
Шаг 2. Сладкий перец нарежьте соломкой, острый перец — по вкусу. Орехи крупно порубите ножом, чеснок и кинзу измельчите.
Шаг 3. В миске соедините говядину, перцы, орехи, чеснок, кинзу и фасоль. Слейте уксус с лука и добавьте его к остальным ингредиентам. Заправьте растительным маслом, посолите и перемешайте.
Этот салат порадует и тех, кто следит за фигурой, и тех, кто просто любит вкусно поесть. Приготовьте его один раз — и он наверняка станет вашим фирменным блюдом на праздники и в будни.
Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.