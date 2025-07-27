Тбилиси на тарелке: странный салат с фасолью и говядиной

Тбилиси на тарелке: странный салат с фасолью и говядиной

Если хотите удивить гостей или разнообразить ужин, попробуйте приготовить салат «Тбилиси». Он сочетает сочную говядину, фасоль, орехи и ароматную зелень — получается питательно, ярко и вкусно. Минимум усилий, максимум впечатлений — рецепт проверен и точно стоит вашего внимания.

Ингредиенты

Говядина (отварная) — 200 г

Фасоль — 200 г

Фиолетовый лук — 1 шт.

Сладкий красный перец — 2 шт.

Острый перец — по вкусу

Грецкие орехи (жареные) — 50 г

Кинза — 1 пучок

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 4 ст. л.

Уксус — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 215 ккал

Белки — 6 г

Жиры — 16 г

Углеводы — 14 г

Как приготовить

Шаг 1. Лук нарежьте тонкими полосками, залейте уксусом и оставьте на 10–15 минут. Говядину нарежьте кубиками или соломкой и выложите в миску.

Шаг 2. Сладкий перец нарежьте соломкой, острый перец — по вкусу. Орехи крупно порубите ножом, чеснок и кинзу измельчите.

Шаг 3. В миске соедините говядину, перцы, орехи, чеснок, кинзу и фасоль. Слейте уксус с лука и добавьте его к остальным ингредиентам. Заправьте растительным маслом, посолите и перемешайте.

Этот салат порадует и тех, кто следит за фигурой, и тех, кто просто любит вкусно поесть. Приготовьте его один раз — и он наверняка станет вашим фирменным блюдом на праздники и в будни.

Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.