Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 13:57

Тбилиси на тарелке: странный салат с фасолью и говядиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хотите удивить гостей или разнообразить ужин, попробуйте приготовить салат «Тбилиси». Он сочетает сочную говядину, фасоль, орехи и ароматную зелень — получается питательно, ярко и вкусно. Минимум усилий, максимум впечатлений — рецепт проверен и точно стоит вашего внимания.

Ингредиенты

  • Говядина (отварная) — 200 г
  • Фасоль — 200 г
  • Фиолетовый лук — 1 шт.
  • Сладкий красный перец — 2 шт.
  • Острый перец — по вкусу
  • Грецкие орехи (жареные) — 50 г
  • Кинза — 1 пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Уксус — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 215 ккал
  • Белки — 6 г
  • Жиры — 16 г
  • Углеводы — 14 г

Как приготовить

Шаг 1. Лук нарежьте тонкими полосками, залейте уксусом и оставьте на 10–15 минут. Говядину нарежьте кубиками или соломкой и выложите в миску.

Шаг 2. Сладкий перец нарежьте соломкой, острый перец — по вкусу. Орехи крупно порубите ножом, чеснок и кинзу измельчите.

Шаг 3. В миске соедините говядину, перцы, орехи, чеснок, кинзу и фасоль. Слейте уксус с лука и добавьте его к остальным ингредиентам. Заправьте растительным маслом, посолите и перемешайте.

Этот салат порадует и тех, кто следит за фигурой, и тех, кто просто любит вкусно поесть. Приготовьте его один раз — и он наверняка станет вашим фирменным блюдом на праздники и в будни.

Эти котлеты — настоящий кулинарный обманщик: без хлеба, но невероятно сочные и воздушные. Секрет кроется в проверенном советском рецепте, который не зря стал классикой.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поддержали идею продавать алкоголь только восемь часов в день
Как проходит День ВМФ в Петербурге 27 июля: визит Путина, парад и салют
Натерла картошку с сыром — через 10 минут хрустящие лепешки на столе!
Названы организации, признанные потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
Президент Сербии обвинил Кустурицу в попытке его свергнуть
Пассажиры упали с теплохода в Мойку во время экскурсии
Расшифровка сна: уборка в доме, на кухне, в туалете — тайные знаки
Володин оценил эффективность политической и экономической системы России
Раскрыто, какая компенсация положена пострадавшему в Турции мальчику
В Саратове к разбору завалов взорвавшегося дома подключили альпинистов
В МЧС показали уничтоженную от взрыва аккумулятора квартиру
В МВД рассказали, как определить звонок от мошенника
Усик признался, что ему не нравится гимн Украины
Враждебное НЛО? Что известно о приближающемся к Земле таинственном объекте
Дочь Клаудии Шифер похвасталась своей фигурой
Москва — Пхеньян: когда начнутся авиарейсы в КНДР, сколько стоит билет
Популярную у россиян страну раскалило до +50 градусов
Австрия испугалась России и захотела в НАТО
Мужчина устроил стрельбу на улице и попал на видео
Глава МОК оценила шансы спортсменов из России попасть на ОИ-2026
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Россия

Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.