Так сырники вы еще не готовили: баклажаны делают их особенно сочными

Так сырники вы еще не готовили: баклажаны делают их особенно сочными

Сырники с баклажанами и зеленью — это необычное сочетание нежного творога и овощей, где сливочный вкус сырников дополняется легкой пикантностью баклажанов и свежестью зелени. Готовы поспорить, так сырники вы еще не готовили!

Рецепт: запеките 1 небольшой баклажан в духовке до мягкости, очистите от кожицы и разомните в пюре. Смешайте с 400 г творога, 1 яйцом, 3 ст. л. муки, щепоткой соли и рубленой зеленью (укроп, петрушка). Добавьте 50 г тертого сыра для вязкости. Сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Вкус получается удивительно гармоничным: творожная основа остается нежной, а баклажаны делают их особенно сочными и придают пикантность и сочность. Подавайте со сметаной или томатным соусом — эти сырники станут оригинальной заменой классическому варианту, особенно в сезон овощей.

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