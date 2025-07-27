Сырники за 15 минут: бабушка бы не одобрила, но вы попробуйте

Сырники за 15 минут: бабушка бы не одобрила, но вы попробуйте

Классические сырники из творога — рецепт, проверенный временем и любимый многими. Мягкие внутри, с румяной корочкой, они хороши и на завтрак, и на десерт. В этом рецепте нет ничего лишнего — только проверенные ингредиенты и понятные шаги.

Обязательно попробуйте приготовить их сами: получится лучше, чем в кафе.

Ингредиенты

Творог жирный — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 4 ст. л.

Мука — 5–6 ст. л. (3–4 в тесто, остальное для панировки)

Масло растительное — 4–5 ст. л. (для жарки)

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 262 ккал

Белки — 12 г

Жиры — 12 г

Углеводы — 26 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовьте продукты. Для сырников лучше выбрать творог жирный и влажный, но не слишком водянистый. Сухой творог может сделать сырники жесткими.

Шаг 2. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и сахар. Хорошо перемешайте до однородности.

Шаг 3. Всыпьте муку и снова перемешайте. Тесто должно быть мягким, но собираться в ком и держать форму. Если слишком липнет — добавьте еще немного муки.

Шаг 4. Влажными руками отщипывайте тесто по ложке, формируйте шарики, затем слегка приплюсните их. Обваляйте каждый сырник в муке с двух сторон.

Шаг 5. На горячую сковороду с маслом выложите сырники и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Шаг 6. Готовые сырники выложите на тарелку и подавайте теплыми.

Эти сырники получаются нежными и ароматными. Их стоит приготовить хотя бы раз — а скорее всего, вы будете повторять этот рецепт снова и снова.

Этот крамбл — мой спасательный круг, когда хочется чего-то вкусного и ароматного, а стоять у плиты желания нет. Готовится быстро, пахнет волшебно, и главное — его невозможно испортить.