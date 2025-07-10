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10 июля 2025 в 13:30

Малина, крошка, объедение: десерт, в который влюбляется весь дом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот крамбл — мой спасательный круг, когда хочется чего-то вкусного и ароматного, а стоять у плиты желания нет. Готовится быстро, пахнет волшебно, и главное — его невозможно испортить.

Ингредиенты:

для крошки: мука — 1 стакан, сахар — 5 ст. л., овсянка — 40 г, грецкие орехи — 60 г, сливочное масло — 100 г, ванилин — 1 г, соль — щепотка.

начинка: малина — 450 г, сахар белый — 2 ст. л., сахар коричневый — 2 ст. л., крахмал — 1 ст. л.

Сначала перетираю масло с мукой, сахаром, ванилью и солью, добавляю овсянку и орешки — выходит рассыпчатая крошка. Малина у меня всегда чистая, промываю, обсушиваю, смешиваю с крахмалом, выкладываю в формы и присыпаю сахаром. Сверху щедро насыпаю крошку и отправляю в духовку на 25 минут при 180°. Подаю тёплым, с шариком мороженого — и все дома просят добавку.

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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