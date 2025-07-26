Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 09:40

Сырники из сыра — забудь про творог и готовь по-новому! Вкус на уровне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы думаете, что сырники бывают только из творога, пора изменить мнение. Этот необычный рецепт сырников из твёрдого и плавленого сыра удивит вас своей нежностью и насыщенным вкусом.

Ингредиенты

  • Твёрдый сыр — 150 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Сметана — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 3 ст. л.
  • Кукуруза консервированная — 50–100 г
  • Копчёное мясо (балык) — 100–150 г
  • Зелень — 10 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — щепотка
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Нарежьте копчёное мясо кубиками, откройте банку кукурузы и слейте жидкость. Смешайте мясо с кукурузой.
  2. Натрите плавленый сыр на крупной тёрке — он придаст сырникам нежную текстуру.
  3. Твёрдый сыр также натрите крупно — он расплавится во время жарки и сделает сырники однородными.
  4. Добавьте сметану и яйца, тщательно перемешайте.
  5. Всыпьте муку, разрыхлитель, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Ещё раз перемешайте до однородного теста.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте сырную массу и формируйте сырники.
  7. Жарьте под крышкой 3–5 минут с одной стороны до золотистой корочки, затем переверните и жарьте ещё пару минут.

Готовые сырники получаются румяными, ароматными и очень нежными внутри. Они отлично подойдут как для завтрака, так и для лёгкого перекуса.

Хотите вкусный ужин без лишних хлопот? Это блюдо — настоящее спасение для занятой хозяйки! Курочка и картошечка, запеченные в ароматных сливках, покорят всю семью.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук раскрыл, как США обвели Зеленского вокруг пальца
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Ситуация в аэропортах РФ 26 июля: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
Раскрыта иерархия в кол-центрах украинских телефонных мошенников
Мертвую женщину обнаружили под завалами дома после взрыва газа в Саратове
В США оценили угрозу Трампа о пошлинах против покупателей российской нефти
В Госдуме раскрыли детали обмена с Украиной «20 на 20»
В России вступили в силу новые правила для машин с мигалками
Стали известны новые подробности дела о теракте в «Крокусе»
На Землю надвигается жуткая угроза из космоса
Ваш идеальный компот из красной смородины!
В двух российских аэропортах повторно ввели ограничения
Ребенка унесло течением после жуткого ДТП с тремя машинами
Два дрона ВСУ попытались атаковать Москву
В США раскрыли, как сбой Starlink повлиял на планы ВСУ
Защита экс-мэра Владивостока раскрыла план действий после изъятия имущества
Раскрыта сумма выплат семьям погибших при взрыве в Саратове
В Казахстане объяснили скандальный закон о никабах
«На помойку»: в Киеве решили судьбу Зеленского
Патрушев рассказал, что ждет НАТО в случае атаки на Калининград
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.