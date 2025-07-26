Сырники из сыра — забудь про творог и готовь по-новому! Вкус на уровне

Если вы думаете, что сырники бывают только из творога, пора изменить мнение. Этот необычный рецепт сырников из твёрдого и плавленого сыра удивит вас своей нежностью и насыщенным вкусом.
Ингредиенты
- Твёрдый сыр — 150 г
- Плавленый сыр — 200 г
- Сметана — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Пшеничная мука — 3 ст. л.
- Кукуруза консервированная — 50–100 г
- Копчёное мясо (балык) — 100–150 г
- Зелень — 10 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Чёрный молотый перец — щепотка
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Нарежьте копчёное мясо кубиками, откройте банку кукурузы и слейте жидкость. Смешайте мясо с кукурузой.
- Натрите плавленый сыр на крупной тёрке — он придаст сырникам нежную текстуру.
- Твёрдый сыр также натрите крупно — он расплавится во время жарки и сделает сырники однородными.
- Добавьте сметану и яйца, тщательно перемешайте.
- Всыпьте муку, разрыхлитель, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Ещё раз перемешайте до однородного теста.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте сырную массу и формируйте сырники.
- Жарьте под крышкой 3–5 минут с одной стороны до золотистой корочки, затем переверните и жарьте ещё пару минут.
Готовые сырники получаются румяными, ароматными и очень нежными внутри. Они отлично подойдут как для завтрака, так и для лёгкого перекуса.
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