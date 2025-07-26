Сырники из сыра — забудь про творог и готовь по-новому! Вкус на уровне

Сырники из сыра — забудь про творог и готовь по-новому! Вкус на уровне

Если вы думаете, что сырники бывают только из творога, пора изменить мнение. Этот необычный рецепт сырников из твёрдого и плавленого сыра удивит вас своей нежностью и насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Твёрдый сыр — 150 г

Плавленый сыр — 200 г

Сметана — 200 г

Яйца — 2 шт.

Пшеничная мука — 3 ст. л.

Кукуруза консервированная — 50–100 г

Копчёное мясо (балык) — 100–150 г

Зелень — 10 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Чёрный молотый перец — щепотка

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Нарежьте копчёное мясо кубиками, откройте банку кукурузы и слейте жидкость. Смешайте мясо с кукурузой. Натрите плавленый сыр на крупной тёрке — он придаст сырникам нежную текстуру. Твёрдый сыр также натрите крупно — он расплавится во время жарки и сделает сырники однородными. Добавьте сметану и яйца, тщательно перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Ещё раз перемешайте до однородного теста. Разогрейте растительное масло на сковороде. Ложкой выкладывайте сырную массу и формируйте сырники. Жарьте под крышкой 3–5 минут с одной стороны до золотистой корочки, затем переверните и жарьте ещё пару минут.

Готовые сырники получаются румяными, ароматными и очень нежными внутри. Они отлично подойдут как для завтрака, так и для лёгкого перекуса.

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